Alapszinten tudniuk kell angolul a jegyellenőröknek

– Az ellenőrök szigorú eljárási rend szerint dolgoznak, méltányossági jogkörrel nem rendelkeznek. Annak ellenére, hogy nem a pótdíjazás, hanem az ellenőrzés az elsődleges célunk, az ellenőröknek minden utassal szemben egyformán kell intézkedniük. A félreértések elkerülése érdekében végzik egységesen a munkájukat – válaszolta a Napló egyik kérdésére Csohány Andrea, a DKV kommunikációs és marketing előadója. A közlekedési vállalatot a jegyellenőrök munkájával kapcsolatos információkért kerestük meg, miután magunk is tanúi voltunk, miként büntette meg az angolul nem beszélő ellenőr a magyarul nem tudó külföldieket.

Csak magyarul magyarázott

Íme a történet: két, csak angolul beszélő nő megvette a jegyet a villamosvezetőnél, majd leült a jármű belső részében. Jött az ellenőr, aki magyarul kérte a jegyet. Kommunikációjából az derült ki, hogy angolul talán csak a „jegy” szót tudta. A két nő mutatta neki a jegyet, majd az ellenőr magyarul közölte velük, hogy ez nem érvényes, mert nem „lyukasztották”. A hölgyek értetlenkedve ültek, és kérdezték egymástól, mi ez? Az ellenőr egyre hangosabban és ingerültebben magyarázta magyarul, hogy a szabálytalan utazásért megbünteti őket. A külföldiek segítségére siettek többen is, elmagyarázták nekik, hogy őket most megbüntetik, mert nem kezelték a jegyet. Az ellenőr hajthatatlan maradt, állította ki a csekket, közben magyarul mondta, hogyha ő külföldön van, megkérdezi, hogyan kell szabályosan utazni. És persze magyarul magyarázta, hogy a jegyen angolul is ott van, mit kell vele tenni. Megmutatták a két nőnek, akik csak néztek, és kérdezték, hogy nagyítót nem adnak hozzá, mert nem látják elolvasni. Az ellenőrt az utasoknak nem sikerült meggyőzni, hogy engedje őket „lyukasztani”, mert milyen országimázs ez…? Nem tette, beszedte a 6 ezer forintot, adott nyugtát, majd mint aki jól végezte dolgát, állt, és várt a leszállásra. Az utasok szóvá tették, hogy miért nem folytatja a jegyek, bérletek ellenőrzését, hiszen még lenne ideje, vagy őt nem érdekli a többi utas jogszerű utazása? Beszedte a büntetést, akkor már nem kell ellenőriznie? Arra hivatkozott, hogy leszáll, ezért nem ellenőriz. Állt még bő félpercet, és a Péterfia megállónál távozott.

Tájékozódni kell az utasnak

– Amennyiben a pótdíjazott utasnak kifogása van a büntetés kiszabása ellen, személyesen, vagy írásban az ügyfélszolgálaton jelezheti azt társaságunknak, és ha indokolt, alátámasztott, természetesen méltányosságot gyakorlunk – folytatta a Csohány Andrea, aki arra a felvetésünkre, hogy a külföldiek legtöbbször a vezetőnél vesznek jegyet, ezért az árak mellé legalább angolul, jól olvashatóan ki kellene tenni, miként kell érvényesíteni a menetjegyet elmondta: minden járművön ott van a jegykezelő készülék közvetlenül a járművezető mellett. Külföldi gyakorlat szerint is a vonaljegyet haladéktalanul érvényesíteni kell felszálláskor a járművön. Hozzátette, hogy külföldön is van utazási díj, és vannak utazási feltételek is, melyekről minden utasnak az utazás megkezdése előtt tájékozódnia kell. Különös tekintettel arra, ha idegen helyen, számára ismeretlen közegben kíván szolgáltatást igénybe venni. Az előre tájékozódás lehetőségének érdekében honlapjukon a világ bármely tájáról elérhetőek az utazási feltételek.

– Az ellenőrök alapszintű angol (szakmai) nyelvi képzésen vettek részt, többen beszélnek társalgási szinten is idegen nyelveket (angol, német, francia, orosz, román). Nem mindenki perfekt angol nyelvből, az alapvető információkról azonban minden ellenőr tud kommunikálni bármilyen állampolgárságú utassal – válaszolta kérdésünkre Csohány Andrea. A kommunikációs szakember cáfolta a feltételezést, hogy az adott járaton az ellenőröknek csak addig kell ellenőrizni, amíg meg nem büntetnek egy vagy több utast. – Az ellenőrök minden esetben végigellenőrzik a járatot, minden utastól kérik az utazásra jogosító jegyet, bérletet, egyéb okmányt, majd, ha még rajta maradnak a járaton, akkor az utazásuk ideje alatt az új felszállókat is ellenőrzik.

– Kovács Zsolt –

