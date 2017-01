Alaposan megizzasztják őket

Megkezdte a felkészülést az áprilisi Európa-bajnoki selejtezőkre a magyar férfi futsalválogatott: nemzeti legjobbjaink szombat óta Zalaegerszegen tréningeznek. Sito Rivera szövetségi kapitány bő, 21 fős kerettel edzőtáborozik a Zala megyei városban, ahonnan csütörtökön már csak tizennégyen utazhatnak el Horvátországba, Porecbe, ahol egy négyes nemzetközi torna vár a csapatra.

Ezúttal három berettyóújfalui játékos kapott meghívót a keretbe, Trencsényi János, Rábl János és Gál István készülhet együtt az együttessel.

Boldog, hogy újra tag

Lapunk a rutinos, és immár 120 válogatottságnál tartó „Trenyót” kérte fel egy kis élménybeszámolóra.

– Szombat délután kezdtük meg a közös munkát, napi két edzés és két videózás szerepel a programban. Alaposan megizzasztanak minket, fárasztó, ugyanakkor jó hangulatú napokon vagyunk túl. Érezhetően nagy harc folyik a kiadó helyekért, mindenki bizonyítani akar. Vannak a keretben fiatalok, új arcok, és régi-új játékosok, mint például én. A sorozatos sérüléseim miatt elég régen számíthattak rám, örülök, hogy visszakerülhettem. Szeretném elérni, hogy százhuszonötszörös válogatott legyek, ehhez még öt mérkőzés hiányzik – bizakodott Trencsényi, aki pár hete már nem csupán csapatkapitánya klubcsapatának, az MVFC-nek, hanem vezetőedzője is.

– Olyanokat hívott be a kapitány, akikre valóban számít a selejtezők során, most még 21-en vagyunk, és nem is tudnám megmondani, ki lesz az a hét futsalos, aki kimarad. Csapattársaimmal együtt bízunk benne, utazhatunk Horvátországba, ahol pénteken a házigazdák All Star válogatottjával, szombaton a belgákkal, míg vasárnap a szlovákokkal mérkőzünk meg – számolt be a klasszis.

Érdeklődtünk arról is, hogy egy ilyen válogatott összetartáson mennyire „keverednek” egymással a más-más klubokból érkező játékosok. – Mindig próbálják előre meghatározni a szobabeosztást, de mi ezt általában felülírjuk. Viszont a közös étkezések alkalmával mindig össze-vissza ülünk le, illetve az edzéseken is rendre mással kerülünk össze – avatott be a részletekbe Trenyó.

Képben kell lenniük

Sito Rivera szövetségi kapitány az mlsz.hu-nak elmondta, szükség van arra, hogy minél nagyobb kerettel dolgozzanak, mert az Eb-selejtező kerethirdetésénél szóba jöhető játékosok közül mindenkinek tudnia kell, mit játszik a csapat, mit várnak tőlük. „A horvátországi viadal nagyszerű lehetőség az előrelépésre, három erős ellenféllel mérkőzünk meg, három nap alatt jelentős terhelést kapnak a játékosok, hozzáedződhetnek a nemzetközi szint sebességéhez, mentalitásához, ritmusához – olvasható a spanyol szakember nyilatkozata a szövetség honlapján.

HBN

A zalaegerszegi összetartás kerete

Kapusok:

Tóth Gyula (Rába ETO)

Matkovics Gábor (Rába ETO)

Varsányi Áron (Dunaferr DUE Renalpin FC)

Alasztics Marcell (Bőny-Szavill Consulting)

Cseresnyés Alex (Göcsej SK)

Mezőnyjátékosok:

Dávid Richárd (Rába ETO)

Harnisch Ákos (Rába ETO)

Vas Ádám (Rába ETO)

Rábl János (MVFC-Berettyóújfalu)

Trencsényi János (MVFC-Berettyóújfalu)

Gál István (MVFC-Berettyóújfalu)

Tatai József (1.FC Veszprém)

Nagy Imre (Nyírgyulaj SK)

Horváth Benedek (FTC-Futsal)

Klacsák Bence (Dunaferr DUE Renalpin FC)

Horváth Norbert (Dunaferr DUE Renalpin FC)

Németh Péter (Dunaferr DUE Renalpin FC)

Fridrich Dávid (Dunaferr DUE Renalpin FC)

Hegyesi Zsolt (Swietelsky-Haladás VDE)

Szeghy Szabolcs (Aramis SE)

Dróth Zoltán (Kairat Almaty)

