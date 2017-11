Alapjaiban változtathatja meg a Fisker az elektromos autók piacát

Új dimenziót nyithat az elektromos autók elterjedésében az amerikai Fisker legújabb szabadalma. Állításuk szerint olyan szilárdállapotú akkumulátort fejlesztenek, aminek elég egyetlen perc a teljes feltöltéshez. Így összesen nyolcszáz kilométert tud megtenni.

Az akkumulátorok tömeggyártására azonban még egy picit várni kell, az Express cikke szerint ez leghamarabb 2023-ban kezdődhet meg. Az első ilyen akkumulátorral szerelt autók egy évvel később, 2024-ben gurulhatnak ki az utakra. A viszonylag távoli időpont oka, hogy a sorozattermeléshez teljesen új gyártási eljárásokra, személyzetre és infrastruktúrára lesz szükség.

A szilárdállapotú akkumulátorok több szempontból is korszerűbbek a lítium-ion aksiknál; nagyobb az energiasűrűségük, jobban bírják a hideget, és biztonságosabbak is.

A Fiskernek viszont emellett is akad dolga bőven. 2018 januárjában mutatják be a nagyközönségnek az EMotion nevű modellt, ennek gyártása 2019-ben indul majd be.

Ezt még hagyományos, lítium-ion-akkumulátorral szerelték, egy töltéssel nagyjából 640 kilométert lehet vele megtenni – már ha valaki kicsengeti érte a több mint 30 millió forintnyi vételárat.

Forrás: Mashable / Express

