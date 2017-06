Alakul az újvárosiak kerete

A Balmaz Kamilla Gyógyfürdő játékosainak csupán két hetük volt az elmúlt szezon fáradalmainak a kipihenésére, hétfőn Horváth Ferenc megtartotta az első edzést az NB I-re készülő együttesnek. A Feczkó Tamás helyére érkező szakvezető szombaton már felkészülési mérkőzésen mérheti le, hol is tart a társaság: a hajdúságiak a bajnoki címvédő Budapest Honvéd otthonában lépnek pályára, a találkozó 11 órakor kezdődik a Bozsik Stadionban.

„Gólgép” a célkeresztben

Nem csak a gyepen zajlik gőz­erővel a munka, a vezetőség is minden tőle telhetőt megtesz a keret megerősítéséért. „Bevételi” oldalon eddig Haris Attila és Nemanja Andrics neve szerepel. A 20 éves Haris legutóbb a Soroksárban játszott kölcsönben. A szerb Andrics Újpestről tette át a székhelyét Balmazújvárosba, a hetedik helyen záró lila-fehér egyletben öt góllal vétette észre magát a csatár.

Csak pozitív élményeim maradtak meg erről az időszakról.

Kiss László

Sajtóinformációk szerint újabb futballisták érkezésére lehet számítani. Úgy hírlik, Kokenszky Norbert és Szilá­gyi Péter is felkeltette az újvárosiak érdeklődését. Kokenszky a Rákosmente KSK szurkolóinak legnagyobb örömére ipari mennyiségben termelte a találatokat a 2016/17-es idényben, végül huszonnyolcnál állt meg a számláló, ezzel a harmadosztály Keleti csoportjának második legeredményesebb játékosának bizonyult. A rutinos Szilágyi korábban megfordult többek között a DVSC-ben, a Vasasban és a Pápában.

Eldőlt, Kiss László új együttesben keresi majd a kenyerét, mivel a klub elöljárói szerződést bontottak a Balmazban 2011 óta szereplő védővel. – Csak pozitív élményeim maradtak meg erről az időszakról. Nagyon megszerettem a várost, a csapatot, s úgy éreztem, hogy a szurkolóink is így voltak velem. Igazi barátokra leltem a csapatunkban, s ezek a barátságok meg is maradnak. Ám most eljött a váltás ideje – nyilatkozta a bekk a balmazfoci.hu-nak.

Edzőmeccsek

A Balmazújváros felkészülési mérkőzései

Június 24., szombat 11 óra: Budapest Honvéd (NB I.)–Balmaz Kamilla Gyógyfürdő

Június 28., szerda 15 óra: Balmaz Kamilla Gyógyfürdő–Békéscsaba 1912 Előre (NB II.)

Július 1., szombat: Mezőkövesd Zsóry FC (NB I.)–Balmaz Kamilla Gyógyfürdő

Július 8., szombat: Balmaz Kamilla Gyógyfürdő–Kazincbarcikai SC FC (NB II.)

Horváth Ferenc elárulta, ami remekül működött a Balmaznál, azon nem szeretne változtatni.

