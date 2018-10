Aláírást gyűjtött az LMP

A felsőoktatás azon átalakítása ellen lépnek fel, mely nyomán a jövőben csökkenne az állam által finanszírozott férőhelyek száma.

A sajtótájékoztatón nem maradt szó nélkül Demeter Márta azon kérdése sem, melyet a napokban a honvédelmi miniszterhez adott be. Az országgyűlési képviselő arról kért információt, miért utazott haza Ciprusról a honvédség gépével Orbán Viktor lánya, Flóra. Kiderül azonban, nem a kormányfő gyermeke, hanem egy Cipruson szolgálatot teljesítő magyar katona azonos nevű lánya ült a gépen. Az ügy kapcsán Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője felszólította, távozzon az Országgyűlésből. Demeter Márta nem mond le tisztségéről, elmondása szerint azt a munkát végzi, amivel az emberek megbízták megválasztása során.

Reagált a Fidesz

Ahogyan Gyurcsány Ferenc, úgy Demeter Márta is hazudik reggel, délben és este. Hazudik a Corvinus Egyetemet illetően, mert ott a továbbiakban is lesznek államilag finanszírozott képzések és hallgatók. Hazudik a magyar felsőoktatást illetően is, hiszen azt a baloldal akarta fizetőssé tenni, amit csak egy népszavazással lehetett megakadályozni. A polgári kormány azt akarja elérni, hogy a magyar felsőoktatás színvonala tovább erősödjön, ezért az elmúlt években a bemeneteli követelményeket kétségkívül szigorítottuk.

Az államilag finanszírozott férőhelyek számát egyáltalán nem csökkentettük, de az csak azoknak jár, akik a magas követelményi szintnek eleget tudnak tenni. Középiskolai kettes eredményekkel a baloldali kormányok ideje alatt lehetett besétálni az egyetemekre. Mi azonban úgy ítéljük meg, hogy állami finanszírozással olyanok tanuljanak például mérnöknek, orvosnak, pedagógusnak, akik már a középiskolából kikerülve megfelelő eredmények és komoly tudás birtokában vannak. Az első diploma megszerzése ma is ingyenes azok számára, akik a felvételi követelményeknek megfelelnek és az egyetemet a meghatározott, államilag támogatott képzési időn belül elvégzik.

Nem értjük, hogy Demeter Márta miről beszél, de feltehetően ő maga sem érti. Amit ő állít, az nem más, mint hogy alanyi jogon járjon mindenkinek az egyetemi diploma. Ez ugyanolyan mértékű abszurditás és ostobaság, mint a teljesítmény nélküli alapjövedelem ötlete. A baloldal egyetlen dologhoz ért, elherdálni a közpénzt és csőd szélére taszítani az országot. Három diploma állami támogatása olyan pénzügyi terhet jelentene, ami csak az egészségügyi, szociális, vagy éppen otthonteremtési támogatások drasztikus csökkentésével lenne finanszírozható és fenntartható. Egy felelős kormány a gazdaság és a társadalom minden területére oda kell, hogy figyeljen.

Demeter Márta mai sajtótájékoztatója egyértelműen bizonyítja, hogy mennyire felelőtlen az ellenzék, s mily bölcsen döntöttek a magyar választópolgárok 2018 áprilisában, amikor egy szavukat sem hitték el.

