Akon is jön az idei Campusra – Itt vannak az első nevek!

Akon - © Fotó: AFP / Fadel Senna

Debrecen – Facebook-oldalán jelentette be a Campus Fesztivál, hogy idén nyáron a marokkói-holland DJ-producer R3hab, a drum and bass koronázatlan királya, Sigma és a Téglás Zoli vezette kaliforniai hardcore/punk Ignite is Debrecenbe érkezik. A négynapos rendezvény legnagyobb sztárvendége pedig az amerikai hiphop/R&B énekes, dalszerző, producer Akon lesz.