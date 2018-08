Akik csak álmodoznak a légkondiról

A nagy meleg ellen elsősorban szellőztetéssel és levegőcserélő berendezéssel igyekeznek védekezni a pékségben, mely megoldások megszüntetni nem, inkább csak mérsékelni képesek a hőséget. A pékekkel folytatott beszélgetés során kiderült, hogy a légkondinak náluk nem lenne értelme, az nem győzné lehűteni a levegőt, ezért nem is próbálkoznak vele.

Egy pékként tíz éve dolgozó férfi elmondta: ilyenkor naponta sok liternyi víz elfogyasztásával pótolja az izzadsággal elveszített folyadékot, és törölközővel időnként megtörli az arcát, homlokát. Télen viszont, amikor kint mínusz 20 fokot mutatnak a hőmérők, jól esik a kemencék mellé húzódni – fogalmazott az albán származású pék.

Ácsmesterként a nap alatt

Egy új, nagy debreceni belvárosi társasház építkezésén találkoztunk Felföldi Zsolt áccsal, aki munkaidejének nagy részét a szabad ég alatt, a tűző napon, a tetőn tölti. Kollégáival jelenleg a legfelső, negyedik emelet szerkezetének kialakításán dolgoznak.

– Mivel itt aztán nincs semmi árnyék, a kánikula miatt óránként tíz perc pihenőt szoktunk tartani. Olyankor lejjebb jövünk egy-két szintet, oda, ahol hűvösebb van. A cég szerencsére hűtőtáskában ásványvizet biztosít, melyből fejenként a megszokottnak nagyjából duplája, olyan 3–4 liter is elfogy egy nap alatt mostanában – mondta. Hozzátette: a szemüket napszemüveggel igyekeznek védeni. – Várjuk az esőt, mint a mezőgazdasági emberek. Ha viszont nagyon esik, lejövünk fentről és bontjuk a már kész födémek zsaludeszkáit, pakoljuk az anyagokat, meg takarítunk – ismertette Felföldi Zsolt.

Hozzászokni a körülményekhez

Útépítő munkások dolgoznak ezekben a napokban Debrecen déli, tégláskerti városrészében, a Kismarja utcában, ahol munka közben nehéz elbújni a nap égető sugarai elől.

– A hőguta elkerülése érdekében kollégáimmal óránként tíz perc szünetet szoktunk tartani. Olyankor hűsítő ásványvizet iszunk. Védőitalként adja a vállalat. Most szerencsés helyzetben vagyunk, mert itt legalább vannak árnyat adó fák is, de sajnos nem minden munkaterület ilyen, van, ahol nincs menekvés – fogalmazott Vitkovics István, a Nepál-Bau építésvezetője. Úgy véli, hogy egy idő után az ilyen extrém körülményekhez is hozzá lehet szokni, főleg akkor, ha reggeltől estig kint van az illető a szabadban.

Tanulni, magolni a hőségben?

A nyári szünet kellős közepén is próbál a debreceni Csokonai Színház művésze, Oláh Zsuzsa, ugyanis október 26-án mutatják be a Mintapinty című monodrámát, melyet Szabó K. István rendez.

A színművésznő érdeklődésünkre elmondta: a színház épületének hátsó részében található Horváth Árpád Stúdiószínházban dolgozik két kollégájával, akiket zavar a légkondi, így azt – rájuk való tekintettel – a kánikulában sem kapcsolják be. A próbák naponta kétszer zajlanak, 10 órától kora délutánig, illetve az esti órákban. – Mivel a bejövő zaj miatt nem nyithatjuk ki az ablakot, mindenkiről dől a víz ilyenkor. Védekezni rengeteg cukormentes fagylalttal igyekszem – fogalmazott Oláh Zsuzsa. Arról is beszélt, hogy a szomszédos színészházban, ahol lakik, nincs légkondicionáló berendezés, így nagyon meleg a levegő. Ezért a próbák után este otthon nehéz tanulni és éjszaka elaludni. Abban bízik, hogy a színház és a színészház tervezett felújítása során majd ezt a problémát is orvosolják.

Locsolnak

A tartósan meleg időjárásra tekintettel a debreceni polgármesteri hivatal augusztus 7-től augusztus 10-ig a hajnali és az esti órákra megrendelte az AKSD Kft-től és a Bazár Parking Kft-től a szerződésükben foglalt belvárosi, valamint a főbb gyűjtő- és közösségi közlekedéssel érintett utak hűtését, locsolását. A locsolás emellett érinteni fogja a józsai városrészt, valamint a Tócóskert, a Vénkert és az Újkert lakótelepeinek szervizútjait is.

A teljes locsolás alkalmanként több mint 200 ezer négyzetméternyi útburkolatot érint – közölte kedden a polgármesteri hivatal.

A lakosság számára nyitott légkondicionált helyiségek nagyobb városokban

Debrecen: Tesco Extra (Kishegyesi út 1–13.), Tesco, repülőtér (Mikepércsi út 73/A., a 47. sz. főút mellett, 4. kmsz.), Auschan Hipermarket (Kishatár út 7.), Malompark Bevásárlóközpont (Füredi út 27.), Kölcsey Központ (Hunyadi u. 1–3.), Új Városháza központi ügyfélfogadó (Kálvin tér 11.), Fórum Bevásárlóközpont (Csapó u. 30.), Debrecen Plaza (Péterfia u. 18.), Spar Supermarket (Somlyai u. 3., 47. sz. főút mellett, 3. kmsz.), Spar Supermarket Debrecen-Józsa (Szentgyörgyfalvi út, 35. sz. főút mellett, 74. kmsz.)

Hajdúböszörmény: Polgármesteri Hivatal (Bocskai tér 1.), Sillye Gábor Művelődési Központ (Bocskai tér 4.), Városi Sportközpont és Sportiskola (Vásár tér 27.), Reál üzlet (Baltazár D. u. 8–16.), Aldi (Külső-Szoboszlói út 2.), Lidl (Bánság tér 10.), Spar (Bánsági tér 1/A.), Penny Market (Baltazár D. u. 13.)

Hajdúszoboszló: Spar Supermarket (Hőforrás u. 119.), Tesco (Kabai útfél 0228/2 hrsz., 3406. sz. út mellett, 18. kmsz.)

Berettyóújfalu: Polgármesteri Hivatal (Dózsa Gy. 17–19.), Lidl (Kossuth u. 98.), Penny Market (Dózsa Gy. u. 30.), Spar (Dózsa Gy. u. 66.), Tesco (Honvéd utca)

Balmazújváros: Polgármesteri Hivatal (Kossuth tér 4–5.), Augusztin Béla Gyógyszertár (Dózsa Gy. u. 3.), Penny Market (Kastélykert u. 10.), Lidl (Böszörményi út 1.)

