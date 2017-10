Aki időt nyer, életet nyer

Évente Magyarországon mintegy 6 ezer új emlőrákos beteget fedeznek fel, és körülbelül 2 ezer nő ebben a betegségben hal meg. A statisztikák nem túl biztatóak, hiszen minden tizedik nő érintett a mellrákban: 25 százalékuk 50 év alatti, míg 5 százalékuknál 30 éves kor alatt alakul ki a daganat. A betegség habár inkább a nőket sújtja, a férfiaknál is megjelenhet, száz esetből egy alkalommal náluk is diagnosztizálják. Mindezeket Dr. Árkosy Péter, a DE Klinikai Központ Onkológia Klinikájának igazgatója ismertette a Régi Városházán rendezett szimpóziumon hétfőn.

A Magyar Rákellenes Liga Debreceni Alapszervezetének rendezvényén a klinikaigazgató elmondta, több rizikófaktor is szerepet játszik a betegség kialakulásában. A nem megfelelő diéta, a dohányzás, a mozgásszegény életmód, az alkoholfogyasztás, a foglalkozási ártalmak, a környezeti tényezők, valamint a fertőzésveszély mind-mind a daganatok megjelenését okozhatja. Hazánkban évente mintegy 33 ezer ember valamilyen rákos megbetegedésben hal meg, ezért is nagyon fontos eljárni szűrővizsgálatokra.

A tünetmentesség sokáig fennállhat, egy vizsgálaton pedig olyan részletekre is fény derülhet, amit maga a páciens nem érez. Az időben észrevett daganatnál pedig száz százalékos a túlélési esély.

Nem járnak elegen szűrésre

– Még mindig nem mennek el időben az emberek a szűrővizsgálatokra. Így, ha baj van, később veszik észre, pedig a daganat a nulladik, az első és a második stádiumban gyógyítható. Az előfordulási arányok tekintetében Magyarország a középmezőnyben helyezkedik el – mondta Sebő Éva, a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház Emlőcentrumának főorvosa. Magyarországon 2002-ben indult a szervezett emlőszűrés, ahová a 45 és 65 év közötti nőket hívják be. – Hozzánk, a Kenézy Emlőcentrumba a behívott nőknek csupán a 60 százaléka jön el, ez az arány országosan mintegy 40 százalékra tehető. Tehát még mindig nem járnak elegen, célunk az, hogy elérjük a legalább 70 százalékos átszűrtséget – fogalmazott a főorvos. Hozzátette: Sokan tévesen azt hiszik, hogy a mammográfia kártékony, ezért nem mennek el vizsgálatra. Azonban egyedül ez a műszer az, amely a kisebb daganatot is kimutatja, ami a betegnek akár az életet is jelentheti.

A szimpózium után a résztvevők rózsaszín léggömbökkel a kezükben sétáltak el a Kossuth térig, hogy felhívják a figyelmet a szűrések fontosságára.

