„Aki el akar helyezkedni, el is tud”

Hatalmas az igény, a kereslet a fizikai munkát végző szakemberekre, képzésükre, a kvalifikált munkaerő utánpótlására. Mára már nagy verseny alakult ki a vállalatok között, hiszen jól képzett szakemberekkel szeretnének dolgozni.”

– Legnagyobb hiány a szakképzett fizikai dolgozókból van. Szeretnénk elérni, hogy ezeknek a hivatásoknak, foglalkozásoknak újra respektje legyen. – Ezekkel a szavakkal nyitotta meg Cseresnyés Péter, a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkára a „NYITOK hálózat a munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztéséért” című projektet.

Változtatnának

Elmondta, Magyarországot jelenleg 4,1 százalékos munkanélküliségi ráta jellemzi.

Aki ma hazánkban dolgozni akar, az el tud helyezkedni. Igaz, lehet, hogy nem a szakképzettségének megfelelően, és országon belül is lehetnek eltérések.”

Az államtitkár hozzátette, a munkaadói oldallal a kormány még szorosabbra szeretné fűzni a kapcsolatot. – Beadtunk egy törvénymódosítási javaslatot is, mely rugalmasabb lépéseket tartalmaz a mostaniaknál – mondta. A tervezetben lehetőséget teremtenek például részszakképesítésre is, hogy mindenki annyi képzésen vegyen részt, amennyi valóban szükséges a számára. A munkaadókkal, az oktatókkal, a kamarákkal és a szakszervezetekkel olyan stratégai csoportot is kialakítanak, mely a szakmákhoz szükséges pontos ismereteket tisztázza.

Debrecen fejlődik

Papp László, Debrecen polgármestere arról beszélt, hogy a gazdaságfejlesztés elképzelhetetlen az oktatás fejlesztése nélkül. – Tudatosan jó kapcsolatot alakítottunk ki a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal és a Debreceni Szakképzési Centrummal is. Ezekkel közös fejlesztéspolitikát valósítunk meg. A Debreceni Egyetem kínálta képzések is legalább ennyire fontosak. Meg kell említenem a Debreceni Nemzetközi Iskolát is, mely ötszáz tanulót tud majd fogadni. Debrecenben 70 ezer tanuló van, akik a jövőben kielégíthetik a betelepülő vállalkozások munkaerőigényeit. Az elmúlt három évben csaknem 200 milliárd működő tőke áramlott be a városba, és gondoskodunk a megfelelő szakképzés utánpótlásáról is.

