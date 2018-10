Akaratlanul is visszavett lendületéből a Loki

Feljött a tabella negyedik helyére a Debrecen, miután hazai pályán 2–1-re győzött az OTP Bank Liga 12. fordulójában szombat este. Ezúttal a Puskás Akadémiát fektette két vállra Herczeg András legénysége. Így a felcsútiak továbbra is nyeretlenek a Debrecen ellen.

A meccset végigjátszotta Ferenczi János is, a debreceniek bal oldali középpályása, aki ezúttal is bal hátvéd pozícióban szerepelt. Az, hogy Herczeg András itt számított rá, már nem újdonság neki, sőt, mint azt a meccs lefújása után elmondta, jól érzi magát hátvédként, ebben a csapatrészben is megtalálta a helyét, hozzászokott a pozícióhoz.

A lényeg, hogy nyertek

– Megvan a győzelem, és ez a legfontosabb – kezdte értékelését Ferenczi. – Nagyon nehéz mérkőzésre számítottunk, ugyanakkor a Paks ellen vívott meccsünkhöz hasonlóan hazai pályán mindenképpen szerettünk volna nyerni. Ez sikerült! Az első félidőben kifejezetten jól játszott a csapat. Több helyzetünk is volt, sajnos ezek kimaradtak. Egy sarokrúgás után azonban sikerült megszereznünk a vezetést. Ha az első gólra tudtunk volna rúgni egy másodikat, sokkal simább lett volna a találkozó. A második játékrész elején egy kicsit beragadtunk, az ellenfél dominált a pályán, sorra vezette a támadásait. Nem mondanám azt, hogy bent maradtunk az öltözőben, inkább úgy gondolom, hogy az előny tudatában a csapat akaratlanul is visszavett a lendületéből. Ez egyáltalán nem volt jó, jött is a vendégcsapat gólja. Az viszont az erőnket mutatja, hogy a Puskás Akadémia egyenlítő találata után egyből fel tudtunk állni, és a javunkra fordítottuk a z összecsapást. Hazai pályán egyre jobban játszunk, tudunk dominálni, és nagyon veszélyes kontrákat indítunk minden derbin. Ez pedig sikerre vezetett ezúttal is – fogalmazott.

Fotó: Derencsényi István

A héten két tétmérkőzés is vár a DVSC csapatára: szerdán 12.30-tól a Zala megyei Teskándban lépnek pályára a Magyar Kupa soron következő fordulójában, szombaton pedig a Mezőkövesd otthonában játszik bajnokit a Loki.

Az MK előző, hatodik körében a Debrecen 2–1-re nyert a BKV Előre ellen, míg a Teskánd 3–0-ra győzte le a Mezőfalva csapatát.

KZS

„Egy jó csapat ellen sikerült győznünk” Debrecen - A DVSC vs. Puskás Akadémia FC (2-1) OTP Bank Liga-mérkőzés után a két edző, Herczeg András és Benczés Miklós értékelte a látottakat. Herczeg András: A mérkőzés nagy részében jól és fegyelmezetten játszott a csapat. Az első félidőben már voltak helyzeteink. Ha 1-0-nál sikerül a második ... Tovább a cikkhez

HAON-ÉLŐ - DVSC vs. Puskás Akadémia 2-1 (1-0) Debrecen - A labdarúgó OTP Bank Liga 2018/2019-es szezonjának 12. fordulójában a Debreceni VSC csapata a Puskás Akadémia FC együttesét fogadta szombaton 17 órától a Nagyerdei Stadionban. Az összecsapásról élőben tudósítottunk a Hajdú Online-on! Labdarúgó OTP Bank Liga NB I, 12. ford... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA