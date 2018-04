Akár ismeretlenekkel is élhetünk egy fedél alatt

Könnyen megeshet, hogy a tudtunkon kívül számunkra teljesen ismeretlen emberek, vagy a korábbi lakók élnek velünk egyazon lakásban – persze csak papíron. Ez több okból is megtörténhet. Leggyakoribb eset az, hogy az egykori albérlő kiköltözés után elfelejti kijelenteni magát a korábbi címről.

A Debreceni Járási Hivatal a Napló kérdésére válaszolva kifejtette, évente csaknem hétszáz olyan esetben járnak el, amikor egy ingatlan tulajdonosa úgynevezett lakcím­fiktiválást kér, mivel az ő címére bejelentett ember már nem lakik ott, vagy akár soha nem is élt a lakásban.

Ezt a tulajdonos bármikor megteheti, ha tudja bizonyítani, jogtalanul jelentkeztek be hozzá. Ebben az esetben a hivatal nyolc napon belül fiktívvé nyilvánítja a jogtalan bejelentkező lakcímét. A hivatal arra is válaszolt, hogyan kell eljárni akkor, amikor új lakcímet szeretnénk bejelenteni.

Elég gyakori jelenség, hogy fiktívvé kell nyilvánítani egyes lakcímeket. Csak a megyeszékhelyen havonta mintegy hatvan ilyen eljárás történik. A Debreceni Járási Hivatal Kormány­ablak Osztálya nem vezet nyilvántartást arról, hogy ezeknek az ügyeknek hány százaléka keletkezik új bejelentkezés elmulasztása miatt, és hány történik a szállásadó tudta nélküli bejelentkezések kapcsán. Előfordulhat, hogy az ingatlan tulajdonosa csak véletlenül szembesül azzal, hogy a beleegyezése nélkül jelentkeztek be az ő címére.

Kérésre törlik

Az elmúlt hónapokban lapunk egyik munkatársa is hasonlóan járt, ugyanis két, általa ismeretlen személy levelét is az ő címére kézbesítették. Az egyik akkor derült ki, mikor januárban az adóhivatal értesítést küldött az adóbevallás elkészítéséről, és nemcsak munkatársunk, valamint az édesanyja, hanem egy idegen férfi is megkapta azt. A másik bejelentőről pedig februárban szereztek tudomást, mikor a Nemzeti Választási Iroda a szavazókat levélben értesítette a közelgő választásokról. Ekkor ugyanis már négy borítékot kaptak, és a fent említett férfi mellett már egy nő levelét is hozzájuk kézbesítették.

Kollégánk ezek után a kormányablaknál érdeklődött arról, hogy ki az a két személy, és miért kapnak leveleket arra a címre, ha nem is laknak ott. Az eset amiatt lepte meg a legjobban, hogy az ingatlan teljes egészében az ő nevén van, ráadásul per- és tehermentes is.

A nem hiteles tulajdoni lap lekérésekor annyit sikerült kideríteni, hogy a férfi december közepén, míg a nő január végén jelentkezett be. Mivel munkatársunk ezt semmilyen formában nem engedte meg, és a bejelentéshez szükséges papírokat sem írta alá, kérte, töröljék a lakcímnyilvántartásnak azt a részét, amely szerint a két ismeretlen ott lakik. Miután hivatalos iratokkal bizonyította, hogy a ház az övé, nyolc napon belül fiktívvé nyilvánították a két ismeretlen bejelentett lakhelyét.

Hozzájárulás mindig kell

A témával kapcsolatban megkérdeztük a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt is, akik válaszukban kifejtették, hogy a lakcímbejelentést jogszabályban meghatározott adattartalmú bejelentőlapon kell megtenni, amelyet mind a bejelentőnek, mind a szállásadónak saját kezűleg kell aláírnia.

Hozzátették, az eljárásban a járási hivatal a földhivatali nyilvántartásban ellenőrzi a szállásadó jogosultságát. A bejelentéshez szükséges a lakcímkártya és a személyi igazolvány bemutatása is. Közös tulajdonú ingatlan esetén pedig a tulajdonosoknak, illetve a haszonélvezőnek a hozzájárulása is szükséges. A bejelentéshez szükséges szállásadói hozzájárulást a tulajdonos megadhatja úgy, hogy ügyintézéskor a bejelentkezővel együtt jelenik meg a hivatalban, ügyfélkapun keresztül előzetesen hozzájárul, vagy aláírja a bejelentőlapot.

Abban az esetben, ha kétséges az aláírás hitelessége, feljelentést is lehet tenni. A tulajdonost azonban csak akkor kell értesíteni a bejelentkezésről, ha előzetesen szállásadói nyilatkozatot tett, és kért erről értesítést.”

A lakcímet fiktívvé nyilvánító határozat ellen – akár a két érintett ismeretlen is – két héten belül fellebbezhet, amennyiben megkapja a határozatot. Ezeket minden esetben indokolni kell, és csak olyan új tényre hivatkozhat az érintett, amelyről a szállásadónak nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

– Balogh Réka –

