Akár az SSC Napoli is továbbjuthatott volna

Az első négy csoport küzdelmei kedden este véget értek a Bajnokok Ligájában, a 6. fordulót követően kiderült, kik jutnak tovább a tavaszi küzdelmekbe.

A DVSC vezetőedzőjét, Herczeg Andrást kérdeztük meg arról, milyen meglepetésekkel szolgált számára a csoportkör ezen része.

Boldog Tottenham

Az A kvartettben a Borussia Dortmund és az Atlético Madrid kimagaslott a mezőnyből.

– A két gárda továbbjutását vártam magam is előzetesen, ezek a csapatok voltak a csoport favoritjai – nyilatkozta lapunknak a tréner. – Ebben a négyesben a Bruges hat megszerzett pontja is figyelemre méltó, emellett az AS Monaco utolsó helyét némileg magyarázza, hogy sok volt a sérültjük az ősszel – vette számba a végeredményt Herczeg.

A B csoportban a Barcelona végzett az élen, ám a másik továbbjutó pozícióért késhegyre menő harcot vívott az utolsó fordulóig az Inter és a Tottenham. – Az Internazionale végül ott bukta el a továbbjutást, hogy nem tudta hazai pályán legyőzni kedden az utolsó helyezett PSV-t, míg az angolok ugyancsak ikszeltek a Barça otthonában. Jómagam azt hittem, az olaszok képesek lesznek kiharcolni a BL-folytatást, ám a Spurs sem érdemtelenül került végül tovább – összegzett a szakember, aki szerint a PSG–Liverpool–Napoli hármasból mindegyik megérdemelte volna, hogy továbbmenjen, ám ez ezúttal a nápolyiaknak nem jött össze. – Érdekes, hogy a Pool mind a három idegenbeli meccsét elbukta, mégis a második helyen végzett. A keddi Liverpool–Napoli meccsen a hazaiak voltak a jobbak, de Olaszországban ez éppen fordítva történt. A PSG nem sok kérdést hagyott Belgrádban, hozta a kötelezőt a Crvena zvezda stadionjában. Végül a Napoli folytathatja az Európa-ligában, de szerencsésebb esetben akár ők is lehettek volna a másodikok – vélekedett Herczeg András.

A D jelű kvartettben az FC Porto toronymagasan az első lett veretlenül, 16 ponttal, de a Schalke továbbjutása sem volt kérdéses. – Itt is papírforma a két továbbjutó kiléte, bár a Galatasaray 4 pontját kicsit kevésnek érzem. Az utolsó helyezett Lokomotív Moszkvában most szintén csak ennyi volt.

TN

Keddi eredmények

A csoport

Monaco (francia)–Borussia Dortmund (német) 0–2

FC Bruges (belga)–Atlético Madrid (spanyol) 0–0

B csoport

FC Barcelona (spanyol)–Tottenham Hotspur (angol) 1–1

Inter (olasz)–PSV (holland) 1–1

C csoport

Liverpool (angol)–Napoli (olasz) 1–0

Crvena zvezda (szerb)–Paris Saint-Germain (francia) 1–4

D csoport

Galatasaray (török)–FC Porto (portugál) 2–3

Schalke (német)–Lok. Moszkva (orosz) 1–0

