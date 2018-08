Akár 2020-ra megújulhatna az Attila téri görögkatolikus főszékesegyház

Mállik a vakolat, szürkül a festés, és néhol a téglák is kilátszanak az Attila téri görögkatolikus főszékesegyház tornyán. Tervezik-e renováltatni a patinás épületet, melyet 1910-ben építettek meg ifj. Bobula János tervei alapján? – érdeklődött a Napló Seszták Istvántól, a főegyházmegye főhelynökétől.

– Az Attila téri görögkatolikus templom 2015 óta szolgál, funkcionál a Hajdúdorogi Egyházmegye főszékesegyházaként, s ez nagyrészt a feladatkörét is bővíti – válaszolta Seszták István.

Másfél-kétmilliárdba kerülne

– Ma Magyarországon a püspöki székhelyek templomai szépen rendben vannak a hívek adományai révén, valamint az egyházmegyék erőfeszítéseinek köszönhetően. Az Attila téri templom azonban egyelőre még várat magára. Pedig, ahogy mindannyian tapasztaljuk, a főszékesegyház állapota bőven megérett arra, hogy méltóbb környezetet tudjon nyújtani azokhoz az egyházi szertartásokhoz, amelyeket főként a metropolita atya, Kocsis Fülöp végez – érzékeltette Seszták István. Mint megtudtuk, az előzetes tervek alapján a főszékesegyház teljes külső-belső felújítása 1,5–2 milliárd forintba kerülne. Az első terv a felújításra egy magyar–román közös pályázat benyújtása volt, azonban ez sajnos szintén nem valósítható meg.

Méltó térrendezéssel

Felvetődött az is, hogy külön újítsák fel a templom tornyát, mivel az van a legrosszabb állapotban. Ezt egy 150 millió forintos turisztikai pályázat keretében, látogatóközponttá alakítással szerették volna megvalósítani. Ezt se bírálták el még, de várhatóan nem is fog támogatást élvezni – mondta a főhelynök.

A főegyházmegye néhány hónapja hivatalos levélben a magyar kormányhoz is segítségért fordult. A kérvény nyomán szóbeli ígéretet kaptak arra, hogy várhatóan ebben a kormányzati ciklusban támogatható lesz a renoválás. A főegyházmegye várja a hivatalos írásos választ, és szeretnék a városvezetéssel összhangban megvalósítani a terveket. Biztatást ad, hogy a város vezetése is támogatásáról biztosította a főegyházmegyét, mondván: az egész Attila téri térrendezésben méltó helyet kap a templom.

Bizánci stílusjegyek

Az egyházmegye azt szeretné, ha már a jövő év második felében elkezdődnének a munkák. A teljes külső-belső felújítás során a külső eredeti állapot megőrzésére is gondot fordítanak.

Megtudtuk azt is, hogy a mi templomunknak van két hasonmása a mai Szlovákiában és Lengyelországban. Emiatt volt egy olyan gondolat is, hogy ezek felújítására közös EU-pályázatot nyújtanának be – de erre sincs lehetőség.

– Belül minden bizonnyal néhány olyan bizánci stílusjegyet magában foglaló átalakítás is lehet, melyeket a metropolitai székhellyé válás igényel – hangsúlyozta Seszták István. – Jó lenne, ha a templom 110. születésnapjára, egyben a 2020-as, budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra ismét a régi fényében tündökölhetne a főszékesegyház.

