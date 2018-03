Ajánlatok az utazás szerelmeseinek Debrecenben

A nagyerdei Hall ad otthont ezen a hétvégén a XXVIII. Debreceni Utazási Vásárnak, melynek idei díszvendége Nagyvárad és Biharország. A belföldi régiók standjai mellett egzotikus ajánlatok is megjelennek. Szombaton társrendezvényként autókiállítás nyílik.

A belföldi turizmus és a wellness-hétvége ajánlatok a legnépszerűbbek

Huszon­nyolcadik alkalommal nyitotta meg kapuit a Debreceni Utazási Vásár pénteken. A vasárnapig tartó, ingyenesen látogatható rendezvény házigazdája immár hagyományosan a Nagy­erdei Stadion épületében megtalálható Hall, ahol idén ötven standon közel száz kiállító várja az utazás szerelmeseit.



Virtuálisan is körülnézhetünk | Fotó: Derencsényi István

A kínálat bőséges, hiszen nemcsak az ország minden szegletéből, hanem a határon túlról is vannak kiállítók: külföldről többek között Málta, Ciprus, Szlovákia, és Tunézia is képviselteti magát. A debreceni utazási vásárokon hagyomány, hogy valamelyik ország vagy belföldi régió dísz­vendégként mutatkozik be, ahogyan a mostani vásáron Nagyvárad és Biharország; emellett a Mátra és a Bükk a belföldi turizmus kiemelt úti céljaként szerepel a rendezvényen.

Irány Barcelona!

A pénteki megnyitón dr. Széles Diána, Debrecen alpolgármestere elmondta, bár az internet elterjedésével a turizmusban is csökkent az utazási vásárok szerepe, még mindig van egy jelentős réteg, aki az ilyen eseményeken tájékozódik.

– Debrecen turizmusában óriási fejlődés ment végbe az elmúlt egy évben, de ezzel nincs vége, hiszen soha nem látott fejlesztések elé nézünk. A tervek szerint 18,6 milliárd forint jut majd a város turisztikai látványosságaira, ebből 8,4 milliárd a Nagyerdei Kultúrpark megszépítésére lesz elkülönítve. Az előző évhez képest 7,2 százalékkal nőtt a vendégéjszakák száma a cívisvárosban, a repülőtér 320 ezres utasforgalmat bonyolított, és megvan rá minden esély, hogy idén majd ezeket a mutatókat is túlszárnyaljuk, hiszen például már hivatalos, hogy Debrecenből menetrend szerinti járat indul Barcelonába.

Hosszú hétvégék

Az idegenforgalmi seregszemlén a hazai régiók mellett utazási irodák, hotelek, gyógyfürdők, wellness központok ajánlataival is megismerkedhetnek azok, akik kilátogatnak a Nagyerdőre.

© Fotó: Derencsényi István

– Idén a belföldi turizmus dominál, több település, szervezet fogott össze annak érdekében, hogy megjelenhessenek a vásáron. Vannak olyan kiállítóink, akik gyakorlatilag a kezdetektől velünk vannak, de minden évben köszönthetünk újakat, akik egy partnerüktől hallották, hogy érdemes megjelenni a debreceni utazási vásáron. Elsősorban a 30-40 éves generáció látogat ki előszeretettel, mert ők még megszokták, hogy irodával utaznak. Egy ilyen vásáron ki lehet nyitni a katalógust, illetve lehet kérdezni a helyszínen lévő turisztikai munkatársaktól, ami a le­g­gyorsabb módja az információk beszerzésének. A válság után átalakultak a szokások hazánkban, a hosszabb nyári utazásokat felváltotta a hétvégi kikapcsolódás, amely a jelek szerint tartósan meg is marad, mert a visszajelzések alapján nagyon népszerűek a hosszú hétvégékre szóló ajánlatok – ismertette dr. Dajnoki Krisztina vásármenedzser.

– MSz –

Négykerekűek mustrája

Az évente tízezer érdeklődőt vonzó turisztikai seregszemlének immár harmadik esztendeje társrendezvénye a Debreceni Autókiállítás. Idén szombaton és vasárnap tekinthetők meg az autócsodák, közel húsz márka 86 autóval vonul fel a Nagyerdei Stadion külső rendezvényterén, illetve parkolójában. A járműveket természetesen ki is lehet próbálni, az értékesítők pedig készségesen elmondanak minden tudnivalót a kiválasztott kocsikról.

