Ajándéktollak feliratozása a legkíválőbb minőségben

A technika ugyan rohamosan fejlődik, de a toll használat továbbra is szükséges mindenki számára, ha más nem, ezzel hitelesítve fontos okiratokat, vagy csak egy jelenléti ív aláírásakor, vagy telefonásákor leírni a hirtelen diktált telefonszámot. De ha a lottó ötös nyerőszelvényt akarjuk beixelni, ahhoz is mindenképpen tollra lesz szükségünk.

Költséghatékony megoldás, ha a munkavállalóinak szeretne nagymennyiségű reklámtollat készíttetni. Mindamellett egy feliratozott toll nagyon jó reklámnak is bizonyulhat cégének, ha minnél több emberhez szeretné őket eljuttatni. Kis helyen elfér, használójának így naponta eszébe juttathatja a vállalkozása nevét. Ki ne emlékezne a sok sok rendezvényen gyermekként begyűjtött reklám tollakra? És fogadni mernénk arra is, hogy mindenkinek van az otthonában legalább egy reklámtoll.

Egyedi reklámtoll feliratozás

Az online marketing mellett cégének egyik szószerint kézzel fogható formában való hirdetései a reklámajándékok. Sokkal kevesebb pénzbe kerül cégének, ha így építi fel a brandet, nem pedig tv reklámokkal, óriás plakátokkal. És nem utolsó sorban időtállóak is és gyakran szem előtt vannak. Ha marketing céllal szeretnénk tollat feliratoztatni, akkor nagyon sokféle megoldással találkozhatunk. Egyedi formák és színek közül lehet választani. Legyen maga a toll is minőségi, hiszen ezáltal sokat elárulhatunk vállalkozásunk színvonaláról is. Erre helyeztethetjük el akár saját magunk által megtervezett logónkat, a cég nevét, vagy egy rövidebb szlogent.

Prémium minőségi tollak ajándékként

Ünnepek közeledtével különösen megnőhet az igény olyan ajándékok után, amelyekkel igazán kifejezhetjük szeretetünket, hálánkat, megbecsülésünket. A legoptimálisabb választás, ha az ajándék egyedi, személyre szóló. Ezekre az alkalmakra tökéletes választás lehet egy emblémázott prémium kategóriás toll szett. Itt már sokkal inkább arról van szó, hogy egy értékesebb, magasabb színvonalat szeretnénk képviselni egy ilyen különleges ajándékkal. Az a legjobb érzés persze, amikor sikerül olyan meglepetést adnunk, melynek az ajándékozott maradéktalanul örül. Ahányszor előfogja venni az ajándékba kapott tollat, mindig jószívvel fog tekinteni, hiszen tudja hogy ilyen meglepetésben csak azoknak van részük, akik igazán megérdemlik. Ezek kiválastásához nyújt segítséget az 1001 Reklámajándék weboldala, ahol könnyen találhat reklámajándék tollszetteket, melyek közül ki tudja választani a legmegfelelőbbet.

