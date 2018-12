Ajándékozz örömet, mi megmutatjuk hogyan

Sajnos nem mindenkinek telik fenyőfára és ajándékokra. A rászoruló családok gyermekeinek segítésére indított használt játékokat gyűjtő jótékonysági kezdeményezést a Játéksziget, nagykövetükké Lilut választották. Lilu az önkéntes kis adományozókkal minden hónapban meglátogat egy gyermekotthont, vagy egy nehéz sorsú családot és az összegyűjtött játékokkal csal mosolyt a legkisebbek arcára.

Hogyan tudok segíteni?

Először is úgy, hogy vigyázol a játékokra és gyermekeidet is erre tanítod. Másodszor pedig évente többször szelektálsz a gyerekek játékai között, hiszen egy idő után azok jócskán felhalmozódnak és lehet, hogy a csemetéd már rá sem néz. Jön a karácsony, minden valószínűség szerint, a legtöbb családban, így nálad is bővülni fog a már meglévő játékok száma. Éppen ezért már most érdemes elkezdened kiválogatni a felesleget, hogy azokat elajándékozva, más gyermekeket is boldoggá tehess. A már megunt játékok kiválogatásába mindenképp érdemes bevonnod gyermekedet, így időben elkezd beépülni a tudatába és az értékrendjébe a segítség és az adományozás fontossága. Így nevelhetünk szociálisan érzékeny embereket, akikre valljuk be, óriási szüksége van a világunknak.

Lilu és a kis adományozók minden látogatásáról készül egy videó, így a teljes sorozatot nyomon követve megmutathatod gyermekeidnek, hogy a játék, ami számukra csak egy volt a sok közül, milyen örömet okozott egy mélyszegénységben élő gyermeknek. Így megértik majd, hogy a játék érték.

Ha beviszed Te is a megunt, de jó állapotú játékokat a Játékszigethez, egy zacskónyi játékért 500 forint értékű kupont kapsz ajándékba, amit aztán levásárolhatsz a bolthálózat bármelyikében. Ez a lehetőség nem csak az ünnepek közeledtével él, hanem egész évben, sőt majdnem a jövő év végéig.

Lilu minden hónapban kézbesíti az összegyűlt ajándékokat az új, leendő kis gazdáiknak, akiknek lehet, hogy éppen a mi egykori kis kedvencünk az első játéka életében. Segítsünk a játék nélkül felnövő gyermekeknek, hogy legyen boldogság, öröm az életükben! Tanítsuk meg gyermekeinknek az adományozás fontosságát, tegyük lehetővé, hogy a játékok egy arra méltó ügyet támogassanak, és ezzel újra értékké váljanak a gyermekek életében!

