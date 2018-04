Ahol úgy tűnik, nincs helye, ott van a legnagyobb szükség a kultúrára

A Hajdú-Bihar megyéhez kötődő szerző, Tar Sándor műveiből készült adaptációkat mindig előszeretettel mutatta be a DESZKA Fesztivál a közönségének. Nem lesz ez másképp idén sem, amikor Tar bűnügyi regényének, a Szürke galambnak a színpadi feldolgozását hozza el nekünk a Stúdió K Színház társulata. A darab rendezője, Horváth Csaba már önmagában, ettől a munkájától függetlenül is több szempontból figyelemre méltó alakja a mai színházi világunknak. Az eredeti szakmájához hűen, tehát koreográfusként a mozgásra és a zenére nagymértékben építő adaptációi (például a Bartók-estje és a Patkányok című előadása) egy folyamatos kutatásban lévő, nyughatatlan, az állandó próbálgatásban hívő alkotóról árulkodnak. Eddigi munkái tükrözik, hogy valamiért nagyon kötődik Tar Sándor szövegeihez. A DESZKA-n április 13-án, pénteken este 17 óra 30 perctől a Vojtina Bábszínházban megtekinthető Szürke galamb már a harmadik Tar-adaptációja. (Az előző kettő egy-egy novellát dolgozott fel, A mi utcánkat és A te országodat).

Az átírt változat nem „sérti” a regény eredeti mondandóját: egy krimivel állunk itt szemben, amelyben a kelet-magyarországi nagyvárosban (nyugodtan asszociálhatunk Debrecenre) szó szerint néhány óra alatt szabadul el a pokol. Különös járvány szedi áldozatait, amelynek elindítója egy, magát Istennek képzelő, a lakosságra fentről, a város legmagasabb panellakásának legfelső emeletéről letekintő figura. Az orron-szájon át erős vérzéssel járó betegség és sok-sok áldozata, illetve a tettes utáni nyomozás azonban túl is mutat egy „egyszerű” krimin. A rejtélyes elhalálozások sokkal inkább egy közelgő apokalipszis képét tárják elénk, mintsem az elkövető és bandája összeesküvését. Tar regényéből Horváth Csaba rendezésében és Mikó Csaba átiratában arról értesülünk, hogy hová vezetett a kilencvenes évek Magyarországának elszegényedő, rablókapitalista világa, a maga padlóra küldött vidéki társadalmával, amelynek tagjai ez esetben már nem a skizofrén alakoktól sem mentes rendőrségtől várják a bűnténysorozat felderítését, hanem csodára, megváltóra áhítoznak, aki elvileg egy Néger névre hallgató fiú személyében érkezik meg hozzájuk.

Elvileg, hiszen Tar regényében senki nem az, aki. Malvin őrmester nem Malvin, hanem Sági Éva. Csiszár nem császár, Néger nem néger, Molnár főhadnagy csak hadnagy, hiszen visszaminősítették, Líbia, a rendőrségi titkárnő eredetileg Lídia, Lázár, a maffiózó pedig számos más névre is hallgat. Ezt a szintén az apokalipszis felé tartó világra jellemző önazonosság-hiányt az alkotók a színpadon úgy ábrázolják, hogy minden egyes színész több karaktert is visz, párhuzamosan. Közülük kiemelném a Csiszár főhadnagy belső meghasonlottságát ábrázoló Lovas Dánielt. Horkay Barnabás pedig rengeteg apró szerepet visz, nagyon sok áldozatot neki kell megformálnia, s egyként remekel mindegyikben.

Mikó Csaba Tar sokszor töredékes, tőmondatok sorozatából álló szövegét remekül ültette át a nézők számára fogyasztható nyelvre, sőt, a regényben meglévő, de háttérbe szorított pszichológiai szálat is felerősíti ezzel az új nyelvezettel. Így a rendelkezési állományba helyezett Molnár hadnagy magánéletét sokkal jobban feltárja az előadás, mint a regény. Ugyanakkor a paradicsomra és pokolra, a bűnre és a megváltásra, a jók és rosszak egyaránt méltó büntetésére kihegyezett művet a koreográfus Horváth Csabának köszönhetően itt puritán környezetben, gyakorlatilag díszletek nélkül, a színészek szinte akrobatikus, groteszkké, thrillerszerűvé váló mozgásától kísérve láthatjuk. Hiszen – ahogyan azt az idei POSZT-ra két darabjával is bekerülő koreográfus-rendező egy helyütt nyilatkozta: „A testtel nehezebb hazudni. Lehetséges, de hamarabb elbuksz”. S ahol a nyomozók tehetetlenek, mert az áldozatok egyre többen vannak, a halált hozó szürke galamb pedig mindenütt jelen van, ott az egyes mozdulatok jelentősége valóban rendkívül megnövekszik.

Elza vagy a világ vége

Az előbbiekben Debrecenre mint az írott és előadott mű lehetséges színhelyére utaltam, ám azt Kelet-Magyarország bármely nagyvárosára nyugodtan lehetne érteni. Az előző alkotás keretéül szolgálhatna az a Miskolc is, amelynek Nemzeti Színházában egy másik, az idei DESZKA-programba szintén beválogatott regényadaptáció készült. A Babits Mihály Elza pilóta vagy a tökéletes társadalom című művét „megbolygató” feldolgozás ráadásul Fábián Péter és Benkó Bence rendezésében a Szürke galamb kérdésköreit is feszegeti, hasonlóan apokaliptikus világot tár elénk. A Babits által az ő korához képest kétszáz évvel későbbi társadalmi állapotok ábrázolása remek lehetőséget teremtett a rendezőpárosnak arra, hogy abszurd eszközökön, obszcén poénokon, egyfajta kabaré-persziflázson keresztül vizsgálja meg: igaza volt-e a szerzőnek, amikor felvázolta a jövőre vonatkozó vízióját. Az örök harc társadalmát, ahol a főhősnek, a regény Kamuthy Elzájának is harcolnia kell.

Elza ajándéka nem épp szokványos | Fotó: Bujdos Tibor

A lány a színházi műben Miskolczi Elzaként jelenik meg előttünk, akinek éppen a születésnapját ünnepelné a családja, ám a parti helyszíne szüntelen hadműveleti tereppé válik. Szinte olyan bunkerré, mint amilyen búvó- és óvóhelyeken Babits regényének szereplői próbálnak túlélni. A regény történéseire legfőképp az a fegyver utal, amit Elza a harcba lépés kényszerének szimbólumaként kap szülinapi ajándékba Radostyán Tihamértől (Rózsa Krisztián), akihez a szülők hozzá is akarják adni. De Elza mást szeret, a Babitsnál a fronton halálát lelő, itt viszont a hadműveleti terepről hazatérő Dezsőt (Feczesin Kristóf). Ám ebben a világban a szerelemnek nincs helye. Ahogy nincs helye a dekadensnek nevezett kultúrának, az öncélú művészetnek, a szellemtudományoknak, az erkölcsrontó metafizikai gondolatoknak sem, csak és kizárólag a harc szimbolizálta „üres játéknak”. Amely azonban korántsem marad üres a Miskolci Nemzeti Színház rendkívül erős, magával ragadó előadásában, amelyet a DESZKA Fesztiválon április 9-én, hétfőn 21 órakor lehet a Víg Kamaraszínházban megtekinteni.

Éljen soká Regina!

Az Elza vagy a világ vége című darabhoz hasonlóan szintén egy szülinapi „partiba” botlunk bele a Sajátszínház Produkció és Szívhang Társulat jegyezte, Gyulai Eszter dramaturg és Horváth Kata kutatásvezető szövegkönyvéből Romankovics Eszter rendezte „etnoszínházi” produkció láttán. Amely – ha már Miskolcot is emlegettük – szintén Borsod megyében, Szomolya településen jött létre, mégpedig azért, hogy a kiszolgáltatottságra felhívja a figyelmet. Az olvasó már a produkció helyszíne kapcsán is felkaphatja a fejét: Szomolyán nincs színház, akkor vajon hogyan jöhetett létre ott egy ilyen produkció? Nos, épp ebben és ezért különleges az Éljen soká Regina! című, a DESZKÁ-n április 7-én, szombaton este 22 órától a Víg Kamaraszínházban megtekinthető előadás. Hiszen itt az egyetlen „valódi” színészen, Sárosdi Lillán kívül civil, mégpedig roma asszonyok álltak össze egy „társulattá”, hogy egy fiktív kerettörténetbe ágyazva, azaz az egyik sorstársukat, a címadó Reginát az ötvenedik születésnapján ünnepelve nagyon is a valóságról beszéljenek. Báder Renáta, Horváth Róbertné (Rita), Horváth Zsanett, Kállai Gergőné (Vali), Lakatos Rudolfné (Noémi), Orgon Ilona és Suha Judit mindeddig nem ismerték egymást, most azonban a projekt kapcsán – elvileg színésznővé válva, gyakorlatilag azonban civil, kiszolgáltatott emberként előttünk állva és egymásnak mesélve – rájönnek: nagyon hasonló sorsot élnek meg nap mint nap a magyar egészségügyi, illetve szociális intézményekben. A folyamatos megaláztatás, a „bőrszínük” miatti diszkrimináció az, ami ezeket az asszonyokat összeköti. Ám az előadásban ezek a nők a történeteik elmesélésével nemcsak az áldozat szerepét játsszák el, hanem a gyámügyes vagy a hivatalos személy bőrébe bújva megmutatják azt is, hogy mennyire tehetetlennek érzik magukat akkor, amikor egy-egy ilyen „magas rangú” személlyel kell érintkezniük. Sárosdi Lilla általában a hatalmi pozícióban lévőket, az ápolónőt, a védőnőt játssza itt, ám mégis bevonódik a roma asszonyok világába. Egyszerre marad kívül, s lesz közülük való: bátorítja őket, kérdez, figyel és soha nem hozza alárendelt helyzetbe a „játszótársait”. Akik valóban eljátsszák a saját életüket is. Van olyan jelenet, ahol háromféleképpen vázolják annak lehetetlen mivoltát, hogy cigány nőként szobát kapjanak a kórházban ápolt beteg gyermekük közelében lévő anyaotthonban.

A Szürke galambban senki nem az, aki, ezért minden színész több karaktert visz | Fotó: Stúdió K Színház

Figyelemre méltó az, ahogyan ezek az asszonyok a projektben való részvételükről utólag vallottak: nem akarták feltárni mások előtt az eddig kibeszéletlen lelki problémáikat, de nemcsak sorstársakra és barátokra leltek az előadásban való részvétellel, hanem megérezhették a „kultúracsinálás” felemelő érzését, a kultúra mint a mentés eszköze 21. századra is vonatkozó igazságát.

– Gyürky Katalin –

