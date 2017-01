Ahol nem ismerik a telt ház fogalmát

Az elmúlt napok keményen fagyos időszaka olyanokat is „bevonzott” a hajléktalanszállókra, akik az év többi részében egyáltalán nem mennek oda – tudtuk meg Hosszú Zoltántól, a Refomix Kft. utcai koordinátorától. A szakember elmondta: az elsősorban egészségügyi ellátást igénylő fedél nélküliek elhelyezésére szolgáló, éjjel-nappal működő Dobozi utcai 35 férőhelyes szociális és egészségügyi központban jelenleg 55-en tartózkodnak. Az intézmény udvarán elhelyezett, olajradiátorokkal fűtött konténereket is belakták. Az 50 férőhelyes, délután 4-től másnap reggelig használható Wesselényi utcai éjjeli menedékhelyre mostanában 83-an, 84-en járnak be. (A Péterfia utcán a református egyháznak is van egy 18 főt fogadni képes éjjeli menedéke.)

Akár matracon, széken is

– Helyhiány miatt senkit nem utasítunk el. Akinek már nem jut ágy, annak a közösségi helyiségben széken ülve, esetleg matracon biztosítjuk, hogy át tudja vészelni az éjszakát – fogalmazott Hosszú Zoltán. Hozzátette, a nap 24 órájában üzemelő krízisautójukat a nappal is mindössze -12, sőt -14 fokot hozó hétvégén 12-szer hívták. Ez a jármű a mentők, a rendőrség kérésére, vagy akár lakossági bejelentésre olyan helyekre megy, ahol a földön, szabadban fekvő embert látnak. Takarót, melegen tartó fóliát, élelmiszert, alapvető gyógyszereket, kötszereket visznek magukkal, és minden esetben felajánlják valamelyik szállást nyújtó intézményben az elhelyezést.

Hol vannak a családsegítők?

A Refomix Kft. utcai koordinátora úgy tudja, hogy ennek ellenére Vámospércsen néhány napja saját háza udvarán fagyott meg egy ember.

A szakember szerint a családsegítő szolgálatok ezekben a hetekben sajnos nem állnak a helyzet magaslatán. A krízisautót gyakran azzal riasztják a polgárok, hogy valakinek nincs mit ennie, vagy tűzrevaló hiányában hideg, fűtetlen házban tartózkodik. Ezeken az élethelyzeteken viszont nem a Refomix dolga lenne segíteni – magyarázta érdeklődésünkre Hosszú Zoltán.

HBN–OCS

Sokan kint telelnek

A Refomix adatai szerint Debrecenben jelenleg csaknem 800 hajléktalan élhet, legalábbis ennyien regisztrálták magukat náluk valamilyen ellátás igénybe vétele kapcsán. Jelentős részük a fagyos napokat szívességből átmenetileg nekik átengedett lakásokban, szobákban, lépcsőházakban, vasútállomásokon, bevásárlóközpontokban, egészségügyi intézmények rendelőiben igyekszik átvészelni. Azok számát, akik most is az utcán, kunyhókban tartózkodnak, 35-40-re becsülik. Rajtuk a teajárattal igyekeznek segíteni.

