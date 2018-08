Ahol esett, ott „talpig zöld” a kukoricatábla

A kora nyári csapadékos időjárás amennyire rontotta a nyári betakarítású növényeink helyzetét, legalább annyira kedvezett az őszieknek – közölte lapunk érdeklődésére Szólláth Tibor, a megyei Agrárgazdasági Kamara elnöke.

Megyénkben – az őszi betakarítású növények közül – a legnagyobb területen, 94 ezer hektáron kukoricát termelnek, erről elmondható, hogy a csapadékos nyári idő kedvezett a csőképződésnek, nagyrészt az átlagosnál nagyobb csövek tudtak fejlődni. Az állomány szinte talpig zöld, jó kondíciójú – részletezte az elnök.

Beszámolója szerint azonban a megye északkeleti részén, a homokosabb talajokon aszályos a helyzet, nem hullott csapadék hetek óta, nem fejlődnek a növények, derékig felszáradtak, a csövek rövidek, és sok esetben hiányosan termékenyültek; itt a közepesnél is alacsonyabb átlagtermések várhatóak.

– A kukorica azon területeinken, ahol kellő csapadék volt, nagyon szépen fejlődik, szinte optimálisak a körülmények. Más határrészeken viszont alig esett eső, mintha egy lyuk lett volna a felhőzeten, Hajdúszováti és a Kaba felőli határrészen probléma van a növényekkel, az alsó levelek felsültek, szenvednek a vízhiánytól, ráadásul ezek a legjobb termőképességű földjeink. Ahol tudunk, öntözünk, van ahol már másodszor – mondta el érdeklődésünkre, Békési Imre, a Derecske Petőfi Mezőgazdasági Kft. ügyvezetője. A cég jelentős termelő, több mint 600 hektáron termel kukoricát.

– Ahol most szépen fejlődnek a növények (bár azt szokták mondani, sokat alszik még kint), ígéretes termés mutatkozik, ha még egy esőt kap, nagy baj már nem lehet. A szárazabb részeken jég is esett május végén, azt kiheverte a kukorica, de azóta nem volt kiadósabb csapadék. Konyárig, Szentpéterszegig szinte kétnaponta megázik a határ, de ahol a legnagyobb szükség lenne rá, sehogy sem akar megérkezni az eső. Napraforgónk 160 hektáron van, ugyanaz a helyzet: ahol esett, ott szép, de a száraz részeken sincs még baj – részletezte az ügyvezető. Azt is megjegyezte: – Napraforgóból az elmúlt években nagy területen jó termés volt, ezért most elég alacsonynak ígérkezik a felvásárlási ára, a felvásárlók akár 20 százalékkal is kevesebbet ígérnek a tavalyinál, reméljük, ez még változni fog.

Csak a városban esett

A későn érkezett tavasz miatt a szokottnál később indult meg a kukorica növekedése és esőt sem kapott eleget Hajdúböszörmény környékén”

– tudtuk meg Erdélyi Zoltántól, a Hajdúböszörményi Mezőgazdasági Zrt. elnök igazgatójától. Megjegyezte, gyakran hiába esett Debrecenben vagy akár Böszörményben a város fölött, a szántóföldre már nem ért oda az égi áldás. – A hiányzó csapadék ellenére szép a növény. Csemegekukoricánk 700 hektáron van, ennek nagy részét tudjuk öntözni, s habár messze még a betakarítás vége, az eddigi eredmények alapján jó termésre számítunk.

Takarmánykukoricát 300 hektáron termelünk, itt közepes-jó termést várunk – mondta. Megjegyezte: a mostani meleg és csapadékhiány már problémát okoz, nagyon kellene az eső. Úgy véli, a kukorica felvásárlási ára még megjósolhatatlan.

A Zrt. által 300 hektáron termelt napraforgót úgy jellemezte, még sohasem volt ilyen szép. Épp időben vetették, és agresszív növény lévén megtalálja magának a talajban a vizet. A cég őszi búzát kizárólag vetőmagnak termel, ebből 6,5 tonna lett idén, ami kevesebb a vártnál. Takarmány célú őszi árpából szintén „szerényebb” lett az eredmény a korábbi évekhez képest.

Meddig tart?

Megyénkben – az őszi betakarítású növények közül – a legnagyobb területen, 94 ezer hektáron kukoricát termelnek. – Egyelőre azt lehet mondani, hogy átlagos jó termés várható, a megyei átlag becsült értéke 8-8,5 tonna lehet hektáronként. A kérdés, hogy a mostani hőhullám meddig fog tartani. A termésátlagok növelése és ingadozásának csökkentése tekintetében két fontos tényező a megfelelő fajtaválasztás és az öntözés, mindkét területen aktív munkát végez a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara – mondta Szólláth Tibor, a megyei Agrárgazdasági Kamara elnöke.

Illusztráció: Derencsényi István

– A mintegy 13 ezer hektár csemegekukorica az országos terület több mint 40 százaléka, tehát elmondható, hogy Hajdú-Bihar megye ebben a tekintetben kiemelkedő jelentőségű. A növények idén az átlagosnál nagyobb csöveket hoztak a kedvező időjárásnak köszönhetően, a betakarítás már megkezdődött, hektáronként 16-22 tonna átlagtermést tapasztalunk. A megye középső, kiváló termőképességű területein sok gazdálkodó az öntözésre is be van rendezkedve, itt 26 tonnás hektáronkénti termés is előfordul. Sajnos, az érés erősen felgyorsult, már van, ahol megkéstek a betakarítással. Az augusztus 5-től programozott betakarítást előrébb kellett hozni – számolt be Szólláth Tibor.

Virágzó táblák

– A napraforgó a második legnagyobb területű őszi betakarítású növényünk, mintegy 57 ezer hektáron termeljük idén a megyénkben, ez évről évre növekvő tendenciát mutat. A kukoricához hasonlóan az állomány jó kondíciójú, de még most is vannak virágzó táblák. A kelés időszakában tapasztalt szárazság miatt elhúzódó, heterogén kelés sikerült. A virágzás a szokottnál kissé koraibb és rövidebb volt. Általánosságban elmondható, hogy nagy tányérok fejlődtek, viszont az elmúlt hetek csapadékos időjárása következtében gombabetegség már több táblán megfigyelhető. A megye északkeleti, aszályos részén sok területen a napraforgó alsó levelei is sárgulnak, a tányérok kicsik, a száruk vékony – tudatta a kamarai elnök.

Kitért még az 1100 hektáron termelt cukorrépára is. E növény esetében a kezdeti heterogén kelések nagyrészt utolérték az ilyenkor megszokott fejlettségüket a nagy mennyiségű csapadék következtében. Jó termés várható, öntözést az idén a cukorrépa nem igényelt. Bizonyos betegségek megelőzésére, illetve a gyomosodás kezelésére viszont komolyan oda kell figyelni.

A májusi szárazságot nyögte a gabona

A megyei agrárkamara elnökének közlése szerint július végén befejeződtek Hajdú-Biharban a nyári betakarítási munkák, amelyek az őszi árpa aratásával kezdődtek. A májusi csapadékmentes, aszályos időben az árpa hamar kikalászolt, a szemek kényszerérettek lettek, a hektoliter súly kevesebb lett az elmúlt évekhez képest. A betakarított termés minősége közepesen jó.

Az őszi búza megyei termésátlag elmarad a tavalyitól, nagy szórást mutat, 3,5-8 tonna/hektár (t/ha) közötti, átlagosan 5,41 t/ha. Minősége változó; a takarmány és a prémium minőség között ingadozik, de általánosságban egyharmad étkezési, kétharmad takarmány minőségű.

Búzaaratás Hajdú-Biharban | Fotó: Derencsényi István

A viszonylag csapadékos őszben a búzatáblák szépen fejlődtek, jó kondícióval teleltek át. A májusi szárazság miatt a kalászok rövidebbek lettek, a szemek kisebbek, a betakarításkor tapasztalt csapadékos időjárás akadályozta a munkákat, rontott a minőségen.

A rozs, triticale és a tavaszi árpa betakarítási ideje is hamarabb indult a szokottnál, minőségük viszonylag jó. Ígéretes ősz volt a repce szempontjából, a jól fejlett táblák jól átteleltek, a termésátlag viszont erősen ingadozott 2-5 t/ha között.

SzT

A nyári betakarítás eredménye

növény megyei termőterület (hektár) termésátlag (tonna/hektár) termés a tavalyi arányában őszi árpa 10 ezer 4,62 91% őszi búza 58 ezer 5,41 93% rozs 1300 3,2 103% tritkálé 4918 4,45 94% tavaszi árpa 330 3,76 84% zab 1500 3,08 81% repce 7900 3,27 113%

