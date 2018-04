Ahol a néző kerül az események középpontjába

Hírek360 – Minden, ami körülötted van! Ez a szlogenje a megye és az ország első 360 fokos, virtuálisvalóság-videókat forgató helyi hírportáljának a Hirek360.hu-nak.

De mi is az a 360 fokos videó? Kik és miért készítik ezeket a felvételeket? Mit jelent az, hogy a néző kerül az események középpontjába?

2016-ban kezdődött

A robbanásszerű technikai fejlődés nem kerüli el a hagyományos, nyomtatott napilapok kiadóit sem. Az újságok mellett előbb hírportálok, később digitalizált napilapok jelentek meg az elmúlt 20 évben, s természetesen a videós újságírás sem maradhatott ki a palettáról.

A 360 fokos videók világa azonban még csak néhány éve indult hódító útjára, s eddig Magyarországon csak alkalomszerűen használták ezt az eszközt hírvideózásra. Helyi hírek megörökítésére pedig szinte egyáltalán nem.

Mint arra talán olvasóink közül is emlékeznek néhányan, 2016 novemberében jelent meg a hír: a Naplót is kiadó Inform Média Lapkiadó Kft. jelentős támogatást nyert új projektjére a Google egyik alapjától.

Így néz ki egy – kutyás rendőrökről készült – 360 fokos fotó „kiterítve” | Fotó: Hirek360

A Google Digital News Initiative (DNI) Fund immár 2015 óta biztosít lehetőséget arra, hogy az európai médiavállalkozások pályázat útján nyerjenek pénzt digitalizációra, innovációra, új, vagy eddig nem használt eszközök, ötletek megvalósítására. Ezen a pályázaton indult cégünk is közel 900 másik európai médiavállalkozással, stratuppal együtt. Az eredményre pedig, hogy sikerült nagy projekt kategóriában nyerni – Magyarországon eddigi egyetlen pályázóként – mindannyian büszkék vagyunk.

Rendhagyó és regionális

A Hírek360 fejlesztését 2017 februárjában kezdte meg a cégünk és szeptember óta, immár 8 hónapja három stábunk forgat Északkelet-Magyarország három megyéjében. Ez idő alatt több mint 300, csak Hajdú-Biharban több mint 140 virtuális valóság, pontosabban 360 fokos videó örökítette meg az eseményeket, híreket. Ezek közül több történetet a Napló hasábjain is olvashattak, hiszen az operatőrök mellett újságírók is dolgoznak nap mint nap, így az események nemcsak 360 fokos videón, de írott formában is megmaradnak az utókornak.

De mik is azok a 360 fokos videók? Kedves Olvasónk, képzelje el, hogy nézi a kép­ernyőt és egyetlen mozdulattal irányítani tudja, hogy merre forduljon a kamera! Nemcsak azt láthatja, amit az operatőr megörökít, de a körülötte lévő tájat, embereket is, egyszóval mindent. Ezáltal olyanná válik a felvétel, mintha a néző maga állna a középpontban és saját szemével nézné a körülötte zajló történéseket. Jól hangzik? Higgye el, működik, és főképp akkor érdekes, ha minden irányban izgalmas, látványos események vannak, és ilyenekből a megyében szerencsére sok akad…

A teljesség igénye nélkül, az elmúlt hónapokban a Hírek360.hu beszámolt a megye elhagyott településeiről, például Újszentmar­gita–Tukáról, Cserekertről, Hosszúhátról, Szentannapuszta-tanyáról. Munkatársai megörökítették az állatkert kis zsiráfjának első lépéseit; motorra pattantak a Mikulással Hajdúböszörményben; a tériszonyosok számára is elérhetővé tették a karácsonyi forgatag óriáskerekéből a kilátást; de említhetnénk azt is, hogy a stáb segítségével mindenki utoljára körülnézhetett még a bontás alatt álló nagyerdei strand épületeiben.

Lényegében bármivel

Hogyan, mivel lehet megnézni ezeket a 360 fokos videókat? – kérdezik tőlünk sokan. Szerencsére többféleképpen is! Az okostelefonokon, asztali számítógépeken, tableteken, laptopokon és – bár még csak kevés családban van –, de természetesen virtuálisvalóság-szemüvegekkel is. Tévén nem? De, de csak az arra alkalmas készülékeken, amiket még csak néhány hónapja mutattak be a technikai vásárokon, így azok elterjedésére azért egyelőre még várni kell.

A platformok közül a Hírek360 természetesen jelen van a nagy videómegosztó, a YouTube felületén, de ugyanúgy rátalálhatnak az olvasók a Facebook vagy az Instagram közösségi felületein. Nem utolsó sorban pedig a Hirek360.hu oldalon!

– Fabók Ágnes –

A Hírek360 színre lép!

Nyolc dobszett, minimum húsz gitár, alföldi gyerekek és 360 fokos kamerák a főtéren. Május 6-án, vasárnap délután hangszerekkel népesül be a debreceni Kossuth tér. Az ország és a megye első, 360 fokos videókat forgató helyi hírportálja a hirek360.hu és a Rocksuli Debrecen szervezésében dobokkal, gitárokkal, fúvós és ütős hangszerekkel felszerelkezett, a Tankcsapdát és a várost szerető népes tömeg gyűlik össze a XVI. Pulykanapok keretein belül, hogy közösen énekeljék el a zenekar Alföldi gyerek című számát. Az eseményhez bárki csatlakozhat, akár a helyszínen is! A közös zenélésre előzetesen a www.rocksuli.hu-n lehet regisztrálni. Ha valaki elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az egyedülálló eseményen, az arról készült 360 fokos videofelvételt megtekintheti a Hirek360.hu-n vagy a Hírek 360 Facebook-oldalán.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA