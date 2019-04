Ahogy egy falu ünnepel

– A gyülekezetünk tradicionális, falusi gyülekezet – mondja Kovács András, Földes lelkipásztora, aki szolgálatának 15. húsvétját köszönti a település református gyülekezetében. – A református ember ismeri, őrzi a böjt lényegét, de számára nem a külsőségek hangsúlyosak, hanem a belső, lelki felkészülés az ünnepekre.

A böjtnek komoly lelki szerepe van. Fel kell térképezni, hogy mi az, ami megnövelte Isten és köztem a távolságot. A böjtnek számtalan formája ismert ma is. A régiek az evés és ivás területén tették ezt. De nem ez a lényeg! A böjt nem lehet öncélú és nem gondolhatja azt az ember, hogy ezzel valamit is „kicsikarhat”, kiérdemelhet. Azért igyekszem magam megüresíteni, mert nekem van szükségem Istenre és nem fordítva. A képmutató böjtről már Ézsaiás prófétánál is olvashatunk.

Isten országához tartozni

– Virágvasárnappal kezdetét veszi a nagyhét, amely a református gyülekezeteinkben az úrvacsorához való előkészület, az önvizsgálat, a lelki megtisztulás ideje. Nemcsak környezetünket kell kitakarítanunk, hanem lelkiekben is készülnünk kell az ünnepre. Ez a vasárnap örömteli nap. Krisztus bevonulása Jeruzsálembe király voltának ünneplése, ahogy ezt virágvasárnapi református énekeink is kifejezik. A hívő ember elgondolkozik, hogy mit jelent Isten országához tartozni, elgondolkozik azon, hogyan lehet hűséges tagja Isten országának, valamint hasznos tagja a polgári társadalomnak.

Nagycsütörtök estéjén úrvacsorával emlékezünk és ünnepelünk, hiszen ez Jézus elfogatásának napja és az úrvacsora szereztetésének alkalma is egyben. Ez a nap mára sokat veszített fényéből, mert kevesebben jönnek el. Néha én is elégedetlen vagyok, hiszen minden lelkész álma, hogy tele templomban hirdesse az igét. Földesen nagy gondot fordítunk arra, hogy minél több úrvacsorás alkalom legyen, hiszen fontos a hirdetett és a látható Ige összetartozása. Kálvin és Barth is fontosnak tartotta mindezt.

Passiós istentisztelet

– Jézus Krisztus szenvedésének és halálának eseményei mindenkor nagy hatással voltak református népünk hitéletére. Nagypénteken és nagyszombaton szinte „gyászoltak” gyülekezeti tagjaink. A református ember számára az elcsendesedés, a befelé tekintés nem Krisztus meggyászolása, hanem annak a felismerésnek a kifejeződése, hogy a kereszthalál helyettünk, miattunk és érettünk történt. Már a nagyhétre sok gyülekezetben fekete terítőt helyeztek az úrasztalára. Földesen – tudtommal – soha sem használtak fekete terítőt, de a díszesebb, hímzett fehér terítőket ilyenkor mellőzték. Nagypénteken délelőtt mindig ünnepi istentiszteletet tartottunk, még a régebbi időkben is. Este passiós istentiszteleten valamely evangéliumból hangzik el a szenvedéstörténet. Az igeszakaszokat gyülekezeti tagok olvassák. A szakaszok között vagy gyülekezeti ének hangzik el, vagy J. S. Bach korálelőjátékaiból szólaltatok meg néhányat a templom immáron 125 éves orgonáján.

Ugyanaz az öröm

– Húsvét ünnepére a böjti felkészülés felől nagypéntek drámai mélységén és nagyszombat csendjén át vezet az út. A tanítványok szíve a Feltámadott Krisztussal való találkozás nyomán telt meg örömmel. A húsvéti igehirdetés és az úrvacsora ezt a csodálatos közösséget teremti meg, ahol a ma élő, hitét gyakorló keresztyén embernek mint félelmes szívű, 21. századi tanítványnak megadathat ugyanaz az öröm, mint a hitvalló ősöknek. Az ünnep második napját különösen szebbé teszi, hogy öt gyermek részesül majd a keresztség sákramentumában.

Ünnepi szimbólumok és szokások

Az ünnephez kapcsolódóan a hitoktatás keretében is foglalkozunk az ünnepkör jelentőségével és jelképeivel. A gyerekek megismerik, hogy a különböző szimbólumok és szokások: a bárány, a húsvéti tojás, a húsvéti nyúl és a locsolkodás hogyan kapcsolódnak az ünnepkörhöz. Az alsó tagozatos osztályokban kreatív foglalkozáson húsvéti díszeket, szimbólumokat szoktak készíteni a gyerekek. Egy-egy szép darabot minden évben elteszünk. Lassan szép gyűjtemény lesz ebből a lelkészi hivatalban.

– Péter Imre –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA