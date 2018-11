Ahogy az várható volt, a Szolnok dominált

A férfi vízilabda OB I. B csoportjának hetedik fordulójába rendezett találkozón a hazaiak semmit sem bíztak a véletlenre, már a meccs elején tudatosították a debreceniekben, ki az úr a Tiszaligeti uszodában – az első negyed végén 6–0-ra vezettek Bátori Bencéék.

A következő etapot egy DVSE-gól nyitotta, Lukas Durik volt eredményes, ám a folytatásban nem hogy csökkent volna a hátrány, csak tovább nőtt a szolnokiak előnye. 9–1 után Kovács Gábor szerezte a második cívisvárosi találatot, a nagyszünetben 10–2-t mutatott az eredményjelző, miután még Zalánki Gergő szabaddobásból zörgette meg a hajdú-bihariak hálóját.

Nem változott a játék képe a továbbiakban sem, ugyan Fekete Gergő és Stefan Vidovic is feliratkozott a gólszerzők közé a vendégek részéről, azonban a házigazda lendülete sem hagyott alább, 15–4-es állásról indult az utolsó felvonás. Dőry Farkas is megvillant, ám a másik oldalon is szorgoskodtak, 17–5-nél állt meg a számláló. A DVSE szombaton a Tatabányát fogadja.

HBN

Szolnoki Dózsa – DVSE 17-5 (6-0, 4-2, 5-2, 2-1)

Szolnok: Kardos – Angyal 2, Bátori 4, Zalánki 2, Rasovic 2, Prlanovics 1, Lazics 1 csere: Szatmári 1, Szeghalmi 2, Pethe, Kis, Teleki, Jansik 2.

DVSE: Kósik – Dőry 1, Durik 1, Vidovics 1, Kovács 1, Macsi P., La Rosa csere: Bíró – Smitula, Fekete 1, Zsilák, Dienes, Fejős, Katona.

Miroslav Bajin: Nem tudtuk sajnos felvenni a Szolnok ritmusát, úszásban felülmúltak bennünet, rendre lefordultak rólunk, és hamar eldöntötték a mérkőzést. Bár a második negyedtől valamelyes feljavultunk, rengeteg ziccert hagytunk ki, így esélyünk sem volt egy szorosabb eredményre. Szomorú vagyok, ahogy látom, a srácok is maguk alatt vannak, de most az a feladatunk, hogy a szombatra újra a legjobbunkat tudjuk nyújtani a Tatabánya ellen. Remélem, erre a nagyon fontos mérkőzésre ezúttal is sok szurkolónk ki fog látogatni, és segíteni fog bennünket, szeretnénk visszavágni nekik az első fordulóért, és egyúttal bebizonyítani, hogy helyünk van a felsőházban.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA