Ágyúval verébre

A BBC szerint kutatók most arra jöttek rá, hogy azok között, akik legalább két hónapig szednek antibiotikumot, nagyobb valószínűséggel találnak bélpolipot, mint azoknál, akik nem szedik a gyógyszert hosszú távon. A vizsgálatba több mint 16 ezer, 20–39 éves embert vontak be. A magyar sajtó előszeretettel cikkezik arról, hogy hazánkban nemzetközi összehasonlításban gyakoriak a kórházi fertőzések. Az is ismert, hogy a magyarokat a világ legnagyobb gyógyszerfogyasztói között tartják számon. Lehet, hogy a két dolog között szoros összefüggés van? Talán nem kellene minden vacak megfázásra, néhány tized fokos hőemelkedésre ágyúval lőni, hanem hagyni, hogy a szervezet védekező, öngyógyító rendszere elvégezze a dolgát. Mi is jobban járnánk, és a természet is. A gyógyszergyárak profitja más kérdés.

– Orosz Csaba –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA