Agykutatásról középiskolásoknak

Idegtudomány tinédzsereknek: Ismerd meg az agyad! címmel a napokban a Tóth Árpád Gimnáziumban, a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumában és a Debreceni Egyetem Anatómiai Intézetében programsorozaton vehettek részt a középiskolások. Az eseményt a püspökladányi származású, Salzburgban élő, 16 éves Szert Szintia szervezte. A két debreceni középiskolából összesen körülbelül 550 diák hallgatta végig az előadásokat, illetve vett részt az egyetemen megrendezett gyakorlati bemutatón. A Debreceni Egyetem hét oktatója és kutatója tartott előadást, illetve vezetett gyakorlati bemutatót. A két gimnáziumban összesen nyolc előadás, továbbá egy bemutató volt, ahol boncolással mutatták be egy egér idegrendszerét. Az egyetemen egy látáskutató laboratóriumi bemutató volt.

A napokban lezajlott esemény a korábban az Agykutatás Hete alkalmából, utoljára három évvel ezelőtt megtartott ismeretterjesztő sorozat folytatásának tekinthető.

Lesz folytatása

– A program célja az volt, hogy a debreceni diákoknak is lehetőségük legyen az idegtudománnyal és az agykutatással foglalkozni. Egyébként ezeket a dolgokat csak a tankönyvekből tudják megtanulni, ebben a témában előadások nincsenek középiskolásoknak – válaszolta kérdésünkre Szintia, hozzátéve, hogy az előadások témáját az előadók határozták meg, mindegyikük a maga kutatási területéről beszélt. Természetesen törekedtek az egyszerűségre, hogy a tizenéves diákok is megértsék. Minden előadás után volt egy rövid vetélkedő, aki a feltett kérdést legelsőnek helyesen megválaszolta, ajándék pólót kapott.

Szert Szintia | Fotó: Kovács Péter

– Biztos vagyok benne, hogy a diákok nagyon sokat tanultak a programokon. Talán több középiskolásnak is felkeltették az érdeklődését a kutatás iránt, és később az orvosi pálya felé fordulhatnak. Jövőre is szeretném megszervezni az Agykutatás Hetét, mert nagyon pozitív volt a visszajelzés a tanárok részéről is, több előadó külön gratulált nekem. Jövőre a debreceni programok megszervezése mellett lakóhelyemen, Salzburgban a hasonló tematikájú programsorozat egyik előadója leszek.

KZS

