Aerobik-vb – Bali Dániel ezüst-, a Bali-Mazács páros bronzérmes

A magyar szövetség beszámolója szerint az Európa-bajnok Bali 22,650 ponttal végzett a második helyen. Később vegyespárosban is színpadra állt új párjával, Mazács Fannival, akivel a selejtező negyedik helyről feljöttek a harmadikra, így 21,850 ponttal harmadikok lettek.

“Nagyon nehéz verseny volt, elképesztően elfáradtam, de mind a kétszer nagyon jól éreztem magam a színpadon, és úgy éreztem, hogy mindent beletettünk, amit csak tudtunk és ki is jött a sok befektetett munka” – értékelt Bali Dániel. “Vegyespárosban is nagyon jól éreztem magam, Fannival tíz éve edzünk együtt, juniorban is párosoztunk már, meg csapatban is dolgoztunk már együtt, úgyhogy összeszokási problémánk nem volt” – tette hozzá.

Szombaton a magyar aerodance-csapat negyedik lett a vb-n.

– MTI –

