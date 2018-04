Aerobik: jól ment a kvalifikáció, irány a vb!

Budapesten került sor a közelmúltban az Aerobik Magyar Kupasorozat első fordulójára, mely a májusi, portugáliai világbajnokság válogatója is volt egyben. A debreceni Flex-HD SE több mint 120 versenyzővel képviseltette magát az eseményen, a kezdő 7 évesektől az élversenyzőkig.

A kétnapos rendezvényen átadták a Magyar Torna Szövetség Aerobik Szakág 2017. évben legeredményesebb sportolóinak járó díjakat is. A Flex-HD SE két kiválósága is elnyerte ezt a címet, az év felnőtt női versenyzője Hegyi Dóra lett, utánpótlásban pedig Görgényi Ilona érdemelte ki az év legeredményesebb utánpótlás 2-es leány versenyzőjének járó díjat.

A már év elején felállított felnőtt válogatott ­Aerodance csapat, melynek két debreceni, Magyar Anna és Ökrös Janka is tagja, csak a májusi, nyíradonyi Magyar Bajnokságon lép majd hazai közönség előtt pódiumra, az utánpótlás korosztályok számára viszont ezen a versenyen lehetett kvalifikálni a vb-re, melyre nemzetenként és versenyszámonként mindössze két-két egység nevezhető.

Ismét remekeltek

Junior korosztályban (utánpótlás I.) a Flex-HD sportolója, Ruzicska Vanessza három kategóriában is az élen végzett, egyéni mellett trió és csoport kategóriákban egyaránt. A Flex-HD, Óbudai WDSE és PSN Zrt. versenyzői által alkotott junior trió Ruzicska Vanessza, Ákoshegyi Dóra és Simon Zsófia összeállításban a márciusi világkupán elért első hely után itthon is bizonyított, Gellén Zsófival és Makranszki Annával kiegészülve pedig csoportban is diadalmaskodtak. A három egyesület közös junior Aerodance csapata is magabiztosan szerzett kvótát, köztük három debreceni taggal, Gellén Zsófival, Goda Kamillával és Szőke Csengével.

Triplázott a Flex-HD SE 13 éves reménysége, Görgényi Ilona, aki az utánpótlás II-es korosztályban az egyéni kategórián kívül trió és csoport számokban is aranyérmet szerzett. Mellette egyéniben klubtársa, Fényes Gréta végzett a második helyen. Görgényi és Fényes az Óbudai WDSE versenyzőjével, Fejér Fruzsinával közös trióban szereztek aranyérmet. Ebben a korosztályban további három flexes kiválóság, Gyarmati Sophia, Kiss Viktória, Papp Ajsa trió kategóriában, a Fejér, Fényes, Görgényi, Kiss, Papp ötös pedig csoport kategóriában is résztvevői lesznek az év nemzetközi fő eseményének.

A Flex-HD SE versenyzői közül tizenketten, három korosztály tizenegy versenyszámában képviselik majd a magyar színeket a két évente megrendezendő világbajnokságon.

Az Aerobik Magyar Kupa I. fordulójának eredményei

SPORTAEROBIK

15-17 évesek: Női egyéni: 1. Ruzicska Vanessza (Flex-HD), Trió: 1. Flex-HD – Óbudai WDSE – PSN Zrt: Ákoshegyi Dóra, Ruzicska Vanessza, Simon Zsófia, Csoport: 1. Flex-HD – Óbudai WDSE – PSN Zrt.: Ákoshegyi Dóra, Gellén Zsófi, Makranszki Anna, Ruzicska Vanessza, Simon Zsófia.

12-14 évesek: Leány egyéni: 1. Görgényi Ilona (Flex-HD), 2. Fényes Gréta (Flex-HD), … 4. Kiss Viktória (Flex-HD), 5. Papp Ajsa (Flex-HD), Trió: 1. Flex-HD – Óbudai WDSE: Fejér Fruzsina, Fényes Gréta, Görgényi Ilona, 2. Flex-HD: Gyarmati Sophia, Kiss Viktória, Papp Ajsa, … 5. Flex-HD: György Renáta, Kovács Vivien, Sipos Vivien, 6. Flex-HD: Erdősi Panka, Szilágyi Lívia, Szűcs Janka, Csoport: 1. Flex-HD – Óbudai WDSE: Fejér Fruzsina, Fényes Gréta, Görgényi Ilona, Kiss Viktória, Papp Ajsa, 2. Flex-HD SE: Balogh Gréta, Kovács Vivien, Sipos Vivien, Szilágyi Lívia, Szűcs Janka.

9-11 évesek: Leány egyéni: 1. Bányász Viktória (Flex-HD), 2. Görgényi Eszter (Flex-HD), … 4. Drabik Nikolett (Flex-HD), Trió: 1. Flex-HD: Erdősi Dorka, Görgényi Eszter, Maros Johanna, Drabik Nikolett (Flex-HD), Trió: 1. Flex-HD: Erdősi Dorka, Görgényi Eszter, Maros Johanna, …3. Flex-HD: Fehér Flóra, Kiss Jázmin, Menyhárt Melissza, Csoport: 1. Flex-HD: Bányász Viktória, Drabik Nikolett, Erdősi Dorka, Görgényi Eszter, Maros Johanna.

AERODANCE

15-17 évesek: 1. Flex-HD – Óbudai WDSE – PSN Zrt.: Gellén Zsófi, Goda Kamilla, Katona Emese, Makranszki Anna, Szőke Csenge, Ulrich Dominika, 3. Flex-HD: Csarnai Dorina, Gökler Eszter, Nagy Nikolett, Nagy Zsuzsanna, Prekopcsák Laura, Szeszák Jázmin.

12-14 évesek: 1. Flex-HD: Balogh Gréta, Czibere Panna, Erdős Petra, Erdősi Panka, György Renáta, Juhász Éva Vivien, Venter Boglárka, Virágos Sára.

AEROSTEP

15-17 évesek: 1. Flex-HD: Gökler Eszter, Kóti Nóra, Molnár Vivien, Nagy Nikolett, Nagy Zsuzsanna, Ónadi Zsófia, Prekopcsák Laura, Szeszák Jázmin.

BASIC AEROBIK

Felnőtt: Női egyéni: 2. Illés Tamara (Flex-HD), 5. Kurucz Kamilla (Flex-HD).

15-17 évesek: Leány egyéni: 2. Gökler Eszter (Flex-HD), Trió: 1. Flex-HD: Csarnai Dorina, Nagy Zsuzsanna, Prekopcsák Laura, Csoport: 1. Flex-HD: Becsky Lilla, Csarnai Dorina, Erdős Petra, Nagy Nikolett, Ónadi Zsófia.

12-14 évesek: Leány egyéni: 2. Juhász Éva Vivien (Flex-HD), Trió: 1. Flex-HD: Juhász Éva Vivien, Venter Boglárka, Virágos Sára, 2. Flex-HD: Bencze Dóra, Czibere Panna, Takács Flóra, Csoport: 1. Flex-HD: Ágoston Fanni, Horváth Szonja. Kiss Sára, Tóth Tamara, 5. Flex-HD: Bende Vera, Bereczki Boglárka, Berényi Lujza, Kovács Viktória, Kun Kitti.

9-11 évesek: Trió: 1. Flex-HD: Bakator Csenge, Szabó Viktória, Zámbori Anna, Csoport: 1. Flex-HD: Bakator Csenge, Berecz Réka, Forgó Gréta, Pósán Lara, Szabó Viktória, Zámbori Anna.

7-9 évesek: Trió: 1. Flex-HD: Bodnár Diána, Máthé Beáta, Rásó Enikő, Csoport: 1. Flex-HD: Berényi Boróka, Bodnár Diána, Czapák Réka, Máthé Beáta, Rásó Enikő, Tóth Lotti.

STEP AEROBIK

15-17 évesek: 2. Flex-HD: Csécsei Hanna, Juhász Anita, Molnár Orsolya, Nagy Katalin, Pogácsás Diána.

CHALLENGE AEROBIK

15-17 évesek: 1. Flex-HD: Csécsei Hanna, Juhász Anita, Kiss Eszter, Molnár Orsolya, Nagy Katalin, Pogácsás Diána, 2. Flex-HD: Gyöngyösi Nóra, Kiss Bianka, Papp Anna, Szakács Izabella.

12-14 évesek: 2. Flex-HD: Illés Réka, Kiss Rebeka Noa, Lukács Panna, Nagy Alexandra, Osztós Zsanna, Szatmári Virág, 5. Flex-HD: Csorba Viktória, Juhász Larissza, Magos Csenge, Rácz Lorina, Váradi Valéria, Vida Anna.

9-11 évesek: 1. Flex-HD: Dalmi-Dienes Borka, Kanyó Dorina, Mező Dorottya, Nagy Veronika, Rácz Adél, Tonhaizer Tünde, Tóth Lívia, 3. Flex-HD: Bagdács Miriam, Horváth Réka, Kajatin Réka, Ladányi Panna, Molnár Antónia, Oláh Melani, Tóth-Müllern Dóra, 5. Flex-HD: Apponyi Csenge, Kiss Liliána, Meczner Zsófia, Megyaszai Nóra, Nagy-Fórizs Lili, Sarka Lilien, Szűcs Sára.

7-9 évesek: 1. Flex-HD: Bocskai Hanga, Feleki Zsófi, Koncz Szilvia, Tar Melinda, Tóth Hanga, Török Gréta, Zsipi Dóra, 2. Flex-HD: Csiki Nóra, Illés Hanna, Kovács Lilla, Lévay Maja, Lukács Emma, Popovics Hanna, Sándor Zsófia.

A Flex-HD SE felkészítő edzői

Kovácsné Laurinyecz Júlia, Kovács Judit, Hegyi Dóra, Szalóki Emese, Nagy Dóra.

