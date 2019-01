Ady-versért cserébe megtekinthető a Szabó Magda Emlékház

Ady Endre halálának századik évfordulójára emlékeznek egyhetes programsorozattal a Szabó Magda Emlékházban január 28. és február 2. között. – Bár mindössze kétéves volt Szabó Magda amikor Ady meghalt, több szálon is összekapcsolható az életük. Egyrészt, Szabó Magda költőként kezdte pályafutását, illetve édesapja, Szabó Elek évfolyamtársa volt Adynak a Református Kollégiumban. A két férfiról egy anekdota is létezik, miszerint meglovagoltak egy oroszlánszobrot. Ezt a történetet Szabó Elek elmesélte lányának, mely anekdotát Magda nagyon élvezett, s később többek között az Ókút című regényében is megírta – mesélte B. Pinczés Orsolya, a Debreceni Református Kollégium Múzeumának múzeumpedagógusa.

Az „1hét – 1vers – 1belépő ” című akció keretében egy elszavalt Ady-versért cserében látogatási időben ingyenesen tekintheti meg az érdeklődők az emlékházat. – Az volt a célunk, hogy Ady és Szabó Magda összekapcsolása révén valami olyat nyújtsunk a látogatóknak, amire nem volt még példa. A kiválasztott alkotás lehet rövid, vagy akár csak egy versszak, a kikötés csak annyi, hogy Ady tollából származzon. Nem titkolt célunk, hogy a szavalásokat felvegyük videóra, melyet vissza lehet majd nézni a közösségi oldalunkon – mondta a múzeumpedagógus, hozzátéve: úgy tűnik, az embereknek tetszik az ötlet, hiszen már van egy általános iskolai osztály, ahonnan minden gyerek szeretne szavalni verset. Tervben van egyébként, hogy később más költőkkel is hasonló akciókat szervezzünk.

Megszólítják a fiatalokat

Mint azt a szakembertől megtudtuk, Ady azon kívül, hogy Debrecenben végezte el a jogi akadémiát, újságírói pályája is városunkból ívelt fel. – Mindenképp szeretnénk az Ady-sétát felújítani, nemcsak felnőtteknek, hanem játékokkal, feladatokkal, érdekességekkel, általános iskola felső tagozatosok és középiskolások számára is. A séta szintén január 28-án indul, melyet azonban szeretnénk állandóvá tenni – fogalmazott a múzeumpedagógus.

Szintén a programsorozat keretében, „Ady Endre és az újságírás” címmel olyan foglalkozást tartanak, mely során a múzeumpedagógusok egy tanórán játékok, tárgyak, tárgy másolatok segítségével megismertetik a gyerekekkel a költőt és az újságírást. – Azt tapasztalom, hogy van egy olyan időszak a fiatalok életében, amikor mindenki szeretne újságíró, riporter lenni. Számos iskolának van iskolaújságja, s arra gondoltunk, azok a gyerekek, akik ezeket írják, szerkesztik, talán kicsit többet szeretnének hallani a témáról – közölte B. Pinczés Orsolya, majd megjegyezte: a foglalkozás elsősorban az adott hétre korlátozódik, de amennyiben nagy létszámmal érdeklődnek a program iránt, nem látják akadályát a folytatásnak.

A program méltó befejezéseként február 2-án Mészáros Ilona Csinszka estjét tekinthetik meg az érdeklődők a Szabó Magda Emlékház színháztermében 15 órától. A viszonylag kis befogadóképesség miatt az esemény regisztrációhoz kötött, mely az emlékház Facebook-oldalán található meg.

