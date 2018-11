Adventi lélektöltés koncertekkel

A fenti célt fogalmazták meg több mint tíz évvel ezelőtt, a Nagytemplomi Adventi Koncertek elindításakor – mondta Szabó Béla, a Gag Management Produkciós Iroda ügyvezetője a csütörtöki sajtótájékoztatón. Azzal, hogy világi rendezvényeket hoznak el a Nagytemplomba, olyan embereket is becsábítanak, akik talán még nem jártak ott, s így megismerhetik annak semmihez sem hasonlítható atmoszféráját. A másik oldalon pedig megnyertek a világi zenének – popnak, rocknak, jazznek, világzenének – olyan hívő embereket, akik addig esetleg távol tartották magukat ezektől a stílusoktól.

– Manapság, amikor annyi nehézséggel nézünk szembe, mindannyiónknak szüksége van ilyen felemelő alkalmakra – mondta Oláh István, a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség lelkipásztora. Hangoztatta, a kezdeti bizonytalanságot, hogy valóban van-e helye ezen eseményeknek a templom falai között, hamar felváltotta az igen bizonyossága. A siker töretlen, a hívők várakozással tekintenek a koncertek felé. – A Nagytemplom különleges helyszín, plusz lelki töltetet ad az elhangzó daloknak. Ez az, amiért a templomba nem járó emberek eljönnek ezekre az estekre – fogalmazott Oláh István, s hozzátette, reményei szerint, az élmény hatására közülük sokan az istentiszteletekre is visszatérnek majd.

Kórussal, karvezetőként

Wolf Kati, nem tudott részt venni a sajtótájékoztatón, ezért videóüzenetben fejezte ki örömét, hogy a Nagytemplomban énekelhet. Az énekesnő kimondottan az adventre szóló műsort állított össze: 40 tagú kórussal, valamint szimfonikus zenekarral adja elő hangzásában és hangszerelésében is megújult dalait. Mint azt Szabó Béla hangsúlyozta, az előadás kuriózuma az is, hogy Wolf Kati – képzett zenészként – saját maga tanítja be a kórus és a zenekar tagjait, s karvezetőként is színpadra lép. A műsort mindössze kétszer, a debreceni rendezvényen kívül csak a Szent István-bazilikában fogják bemutatni.

Kökény Attila kifejtette, hívő emberként nagyon fontos számára az adventi várakozás és az ünnep; megtiszteltetésnek tartja, hogy karácsonyi albumának dalait ezen a koncerten mutathatják be először. Külön büszkesége, hogy kisfia, Lalika is fellép majd. A 12 esztendős fiatalember is megszólalt a sajtótájékoztatón: talpraesetten beszámolt róla, hogy több számot is énekel majd, s már készülnek erre.

