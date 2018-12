Adventi koszorú okozta a tüzet Berekböszörményben

Hétfő reggel egy családi ház alagsorában asztalra tett adventi koszorú gyulladt ki Berekböszörményben, a Köztársaság utcában. A tűz átterjedt az asztalra és a székekre is. A berettyóújfalui hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt a ház tulajdonosa a lángokat eloltotta, így az egység adatfelvételezést végzet az eset kapcsán.

Egy százhúsz négyzetméteres családi ház pincéjében szalma és szén égett hétfő délután Hosszúpályiban, a Zöldfa utcában. A létavértesi és a debreceni tűzoltók egy vízsugárral oltották el a lángokat. A házban két ember lakott, ők ideiglenesen rokonokhoz költöztek.

Hajdúdorog közelében a 3502-es számú útról egy személygépkocsi lesodródott és forgalmi akadály képezett. A hajdúnánási hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet és a forglami akadályt megszüntették. A mentőszolgalat az autó vezetőjét kórházba szállította.

Késő délután a szél miatt a megye több pontjára is vonultak a tűzoltók, ahol beavatkozniuk kellett. Nyírábrányban, a Szentannapuszta tanyában egy tizenkét méteres fa dőlt ki és fennakadt a villanyvezetéken. A nyíradonyi hivatásos tűzoltók motoros láncfűrésszel távolították el a fát, miután az áramszolgaltató szakemberei a vezetéket kiszakaszolták. Debrecenben is műszaki beavatkozásra riasztották a tűzoltókat. A Haláp tanyán közel húsz fa dőlt ki, ebből tíz az úttestre és két villanyvezetékre borult. A 4908-as számú közút mellett egy tíz méteres fa dőlt az úttestre, a teljes utat lezárta. Mindkét esetben motoros láncfűrésszel avatkoztak be az egységek. Az erős szél miatt később a debreceni Dévai és Daru utca kereszteződésébe is riasztották a megyeszékhely hivatásos tűzoltóit. Tévé és internet kábel szakadt le, amelyet az útról lehúztak és feltekertek.

Idős ember esett el debreceni Csapó utcai otthonában és nem tudta a mentőszolgálatot beengedni tegnap késő délután. A debreceni hivatásos tűzoltók ajtófeszítő segítségével bejutottak és a mentőszolgaáltnak átadták a sérültet.

Este Komádiban, a Szent István útján egy családi ház előterében a villanyóraszekrény gyulladt ki. A komádi önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik egy porral oltó készülékkel eloltották a tüzet.

– Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság –

