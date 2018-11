Adventi gyertyák a kocsikeréken

A várossal összefogva készülnek az adventi programokra és Jézus születésének ünneplésére megyénk vallási felekezetei. Erről hétfőn sajtótájékoztatón beszéltek a városházán.

Örömhírt küldenek

– Református szempontból szép dolgok születnek meg az ünnep idején – mondta Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke.– A nevelőszülői hálózat és a református szeretetszolgálat több száz gyermeket vár a Nagytemplomba, és szokásos módon szeretnénk őket megajándékozni, hogy az öröm az övék is lehessen. Büszkék vagyunk rá, hogy advent utolsó vasárnapján a Magyar Televízió a Nagytemplomból közvetíti az istentiszteletet. Az, hogy az országba és a határon túlra is Debrecenből mehet örömhír, azt gondolom, nagyon fontos dolog. A Kistemplomban évtizedek óta némán álló, francia romantikus hangszer, a Kiszel István által készített orgona újra megszólal majd karácsony első napján délelőtt. A hangszert debreceni mester építette, amire nagyon büszkék vagyunk. Várjuk azt a megszólalást, azt a páratlan hangzást, ami „behozza” az európai kultúrát – fogalmazott.

Családként megélni

– Az adventi gyertyagyújtás szokása evangélikus eredetű hagyomány. Johann Heinrich Wichern német evangélikus lelkész létrehozott egy intézményt olyan fiatalok számára, akiknek a szülei nem tudták taníttatni tehetséges gyermekeiket. Mivel ez bentlakásos intézmény volt, az ünnepekre is csak együtt tudtak készülni. Wichern egy hatalmas kocsikereket vitt az épület nagytermébe, arra az adventi napok számának megfelelő gyertyát tett, majd fenyőágakkal díszítették fel, mivel az örökzöld az öröklétet is szimbolizálja. Mindennap meggyújtottak egy gyertyát adventkor, és énekelve-imádkozva készültek a szentestére. A háborúk miatt a kanóc és a viasz hiánycikké vált, ezért leegyszerűsödött a gyertyagyújtás advent négy vasárnapjára – idézte fel a szokás eredetét Asztalos Richárd lelkész, a Debreceni Evangélikus Egyházközség igazgatója. – A családok évében azon fáradozunk, hogy a család minden tagjának programmal, lehetőségekkel készüljünk, családos istentiszteletet és kézműves-foglalkozást tartunk majd, filmvetítést szervezünk, hiszen akkor van igazán ünnep, ha családként tudjuk azt megélni. Mária és József is a kis Jézussal bővítve lettek valódi családdá – tette hozzá.

Cipősdobozok

– Két adventre készülünk – jelentette ki Bereczki Lajos, a Baptista Teológiai Akadémia rektorhelyettese. – Advent ünnepe számunkra is nagyon fontos. Adventus Domini – Az úr eljövetele. Várjuk a második adventet is, hiszen Jézus Krisztus el fog jönni hatalommal és dicsőséggel. Adventkor gyülekezeteinkben hangsúlyos, hogy szentségben, odaszánásban, Isten által kijelölt helyünkön Isten és ember iránti szolgálatban legyünk. Karácsony legfontosabb üzenete Isten irántunk érzett szeretetének megnyilvánulása. A Baptista Szeretetszolgálat elindította hagyományos cipősdoboz-akcióját, mely több mint tízezer gyerekhez juttat el határainkon belül és kívül ajándékokat. Sok gyerek számára ez lesz az egyetlen ajándék, amit kaphatnak. Jelen leszünk a város által szervezett adventi filmklubban és adománygyűjtésben is, a főtéri zenei szolgálatban, valamint az evangéliumok tolmácsolásában. Egyházunk elnöke, Papp János advent első vasárnapján a Szappanos utcai imaházban hirdet majd igét – sorolta Bereczki Lajos.

