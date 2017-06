Adorján felveszi a kesztyűt napjaink legjobbjai ellen

Újra benépesül a debreceni Gázvezeték utcai salakstadion, szombaton 16 órától rendezik az egyéni magyar bajnokság 2. fordulóját. Az elmúlt napok történései miatt egyértelmű, ez a viadal sokkal nagyobb jelentőséggel bír, mint egy országos bajnoki küzdelem, ugyanis visszatér a versenyzéshez a honi salaksport ikonikus alakja, Adorján Zoltán.

Az 55 esztendős örökös magyar bajnok nem titkolja, azért ül újra motorra, mert érez magában és a motorjaiban annyi potenciált, hogy megnyerhesse a versenyt. A bejelntés óta a szurkolókat egy kérdés foglalkoztatja, a Bajnok mire megy napjaink élversenyzőivel, Tabaka Józseffel, Magosi Norberttel és Benkő Rolanddal? Egy biztos, senki sem adja majd olcsón a bőrét a debreceni erőpróbán.

Hét debreceni

A Gázvezeték utcai salakstadionban több hazai salakszórónak is szoríthatunk, hiszen Tabaka és Adorján mellett Vida Péter, Szegvári Róbert és Kónya Sándor is megmutatja tudását. A nagy visszatérő mellett lesz egy debütáló pilóta is, a Debrecen Speedway SE saját nevelésű motorosának, Moldvai Andrásnak a hétvégi lesz pályafutása első tétversenye. A 13 esztendős tehetség a cívisvárosban és Nagyhalászban is teljesítette a minimumvizsgát, s így versenyzői licenszet kapott.

Tabaka előzne

A magyar vaspapucsosokon túl két külföldi vaspapucsost is láthat a nagyérdemű, Ronny Weis Németországból, Milen Manev Bulgáriából érkezik a cívisvárosba. A mezőnyt tucatnyi versenyző alkotja, a 12 futamos alapszakasz után a két legjobb bejut a döntőbe, míg a két utolsó számára véget ér a küzdelem. A fennmaradó nyolc motoros két elődöntőbe lesz besorolva, ahonnan a futamgyőztesek kerülnek a döntőbe. A bajnokság első, nagyhalászi fordulóját Magosi nyerte (13 pont), Tabaka (12) és Weis (11) előtt.

A szombaton 16 órakor kezdődő egyéni bajnokit a 14 éven aluli gyermekek ingyen tekinthetik meg a Gázvezeték utcai salakstadionban.

HBN

A mezőny

Tabaka József (Debrecen Speedway SE)

Benkő Roland (Debrecen Speedway SE)

Adorján Zoltán (Debrecen Speedway SE)

Vida Péter (Debrecen Speedway SE)

Szegvári Róbert (Debrecen Speedway SE)

Kónya Sándor (Debrecen Speedway SE)

Moldvai András (Debrecen Speedway SE)

Magosi Norbert (Speedway Club Gyula)

Fazekas Dennis (Speedway Club Gyula)

Karczagi László (Arenamoto Hungary Sport)

Ronny Weis (Németország)

Milen Manev (Bulgária)

Az élő legenda, Adorján Zoltán debreceni színekben, hazai közönség előtt tér vissza a versenyzéshez.

