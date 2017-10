Adományt kaptak a beteg gyerekek

A jótékonysági akciót egy püspökladányi családanya indította el, aki 18 évvel ezelőtt, gyermekként maga is az osztály betege volt. Az egyik közösségi oldalon tette nyilvánossá kezdeményezését a kezelés alatt álló daganatos gyerekek mindennapjainak megkönnyítésére, a felhívásához rövid idő alatt csaknem száz anyuka csatlakozott.

Fotó: unideb.hu © Fotó: unideb.hu

Készségfejlesztő- és társasjátékokat, ceruzákat, mesekönyveket és kifestőket gyűjtöttek, valamint pénzadományokat, melyekből öt tabletet is vásároltak. Mintegy kétszázezer forint összértékű adományukat október 20-án, pénteken adták át a szülők a Gyermekhematológiai-Onkológiai Tanszék betegellátó osztályán.

A játékokat az intézmény nevében Szegedi István osztályvezető egyetemi docens vette át, aki kiemelte, hogy jelenleg is teljes kihasználtsággal működik a 15 ágyas osztály, sőt még az intenzíven is kezelnek daganatos gyerekeket. Vannak közöttük olyanok, akiknek huzamosabb időt, gyakran egybefüggően két hónapot is a kórházban kell tölteniük. Ezt az időszakot pedig nagyban megkönnyítik a játékok, hiszen leginkább ezek terelik el a kicsik figyelmét a kezelésekről.

