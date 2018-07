Adjunk utat a mentőautónak!

Sajnos gyakorta látni a hajdú-bihari megyeszékhelyen is, hogy a szirénázva száguldó mentőautónak nem biztosítanak szabad utat az autósok. Erre a problémára az Országos Mentőszolgálat mostanában internetes közösségi oldalakon terjedő kisfilmmel igyekszik felhívni a figyelmet.

Fotó: Matey István

A mentőknél több éve, főleg Debrecenben roham-, illetve esetkocsit vezető Pellei Sándor elmondta: elsősorban a reggeli és a délutáni csúcsforgalom idején probléma, hogy a neki hátulról érkező mentőautó hangját meghalló autós megijed, és a kormány elforgatása helyett hirtelen padlóig nyomja a fékpedált, ami balesetveszélyes. Szintén sokszor előfordul, hogy a kétszer két sávos – középen csak záróvonallal elválasztott utakon – a belső sávban közlekedők nem az út széle felé, hanem a szembe jövök sávjába húzódnak a mentő elől, amire az ott haladók nem számítanak.

A mentő középen menne

Pellei Sándor szerint a szirénázó jármű „cipzárszerű” elengedését (egyik autó jobbra, a másik balra húzódik) csak az autópályán kellene alkalmazni. Nagyvárosi kétirányú utcákban – a belső sávokban haladóknak is – az út jobb széle felé kellene tartaniuk. A szélen haladóknak pedig be kellene engedniük őket. A mentőautó az út közepén akar minél hamarabb előre jutni – fogalmazott a gépkocsivezető. Azt is megtudtuk tőle, hogy az egyirányú kisebb utcákban is szintén lehetőleg jobbra kellene kitérni.

Akusztikai problémák

A mentőautó vezetője kifejtette, akad néhány, az ő szempontjukból nagyon balesetveszélyes kereszteződés Debrecenben. Ilyen például a Böszörményi út és a Füredi út találkozási pontja, a Bem tér és a Nagyállomás előtti rész. Ezeken a helyeken valószínűleg a környező épületekről és a fémből készült kisteherautókról furcsán visszaverődik a sziréna hangja, ami több autóst megtéveszt. Olyanok is akadnak, akik olyan hangosan hallgatják a járműben a rádiót, a zenét, hogy csak akkor hallják meg a mentőautót, amikor az már közvetlenül mögöttük, mellettük van.

Fotó: Matey István

A tapasztalatok szerint a gyalogosok egy része is fittyet hány a segíteni robogó mentőre. Ez elsősorban a manapság divatos, a mindkét fület teljesen elfedő fülhallgatót hordó fiatalokra jellemző – tudtuk meg Pellei Sándortól.

Végül arról is beszámolt a mentős, hogy miközben vidéken sokkal jobban „tisztelik”, elengedik a mentőautót, addig Debrecenben, a Faraktár utcai felüljárón arra is volt példa, hogy egy BMW-s fiatalember versenyezni akart velük.

OCs

