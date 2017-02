Adjuk tovább, és jó lesz

Okkal volt a cívisvárosban a jubileumi év nyitánya. Mert bármerre is járunk Debrecenben, bármit is hallunk itt, az előbb vagy utóbb kapcsolatba hozható a helvét, a lutheri, a református vallással. A Nagytemplom, az ország legnagyobb református temploma, a város szimbóluma. Az oktatás az alapoktól a legfelső szintig, az épületek puritánsága, ami tetten érhető az emberek lelkületében is. Ám ugyanúgy jellemző az őszinteség, a szókimondás, a hagyományokhoz ragaszkodás, illetve egy egészséges büszkeség.

Legyenek is büszkék jelenükre! – mondom én, kívülálló, hiszen nem vagyok debreceni. Mert ami ma a város, azt megsüvegelik Békéscsabától Sopronig, Vásárosnaménytól Lentiig, sőt Marosvásárhelytől Mariazellig vagy Raguzától Lublinig. Városkép, oktatás, kultúra, szellemiség, mentalitás, élet­erő – a reformáció hatására lett Debrecen Debrecen.

És mit hoz a következő 450–500 év? Jó volna megtudni… Ám ez is csak amolyan újságírói agyalgás, mint a nézőpontom elején a múltba révedés. Az azonban biztos, hogy hosszú távon sem változik mindaz, ami ma a város erénye. Az öröklődik, megmarad, és ez tökéletes fundamentuma a jövőnek.

– Kovács Zsolt –

