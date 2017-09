Ad újat a Kingsman: Az aranykör

Ha egy sikeres film folytatásának ötlete felmerül, általában vele együtt születik a kérdés, vajon a rendező mennyire fog biztonsági játékot játszani. Matthew Vaughn maradt a jól bevált receptnél, de ez nem ment a minőség rovására, sőt, egy még pörgősebb folytatást eredményezett.

Töki a Kingsman-ügynökök mindennapjait éli, közben párjára is próbál időt szakítani, na meg persze az apósnak megfelelni, ami nem tűnik egyszerű feladatnak. A szürkének azért nem mondható hétköznapokból egy kegyetlen támadás zökkenti ki hősünket. Mrs Poppy, egy ­drogkartell vezetője ugyanis a földdel teszi egyenlővé a Kingsman főhadiszállását, és a vezetőséget is likvidálja. A főszereplő, az életben maradt Merlinnel együtt Kentuckyba utazik, hogy a Statesman vállalattól kérjen segítséget, amiről azt tartják, egy független hírügynökség.

Töki teljesen felnőtt szerepéhez, profi Kingsman lett, akárcsak mentora „volt”. Az idézőjel nem véletlen, ­Harry visszatér az élők sorába (ahogy azt a trailer már rég lelőtte) és ezt meglepően érdekesen magyarázza a film. Eleinte talán feleslegesnek tűnhet a visszatérése, de végül minden a helyére kerül.

Meglepetések

Nem ő az egyetlen meglepetés-karakter, olyan nevek tűnnek még fel, mint például Halle Berry, Michael Gambon, aki leginkább Dumbledore professzorként vált ismertté. Maga Elton John is tiszteletét teszi a filmben, és hatalmasat alakít. Ezen a ponton érdemes megemlíteni a zenét. Már a főcím is magával ragadó, erre azonban még olyan ismerős dalok erősítenek rá, mint a „Take me home, country roads” John Denvertől, vagy Elton John ”Saturday night’s alright for fighting” című slágere, melyek a megfelelő helyen és időben csendülnek fel.

A filmben a poénok a helyükön vannak, nem erőltetettek. Ahogy az előző részben, ebben is felmerülnek szociológiai problémák: a drogfogyasztás, illetve a drog legalizálásának kérdése. A folytatásnak tehát van mondanivalója, és nem csak (az egyébként kiváló) látványvilággal akar minket megvenni. Nem hat már az első rész újdonságának ­varáz­sával, azonban mindenképp egy remek folytatásról beszélünk, amelyet nem hiába vártunk, és érdemes megnézni.

– Molnár István Richárd –

