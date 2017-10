Ábrányból a válogatottba, majd irány egy külföldi klub

A Schumi Dorottya vezette női U17-es labdarúgó-válogatott kapott gól nélkül, hibátlan mérleggel nyerte meg Európa-bajnoki-selejtező csoportját a múlt héten, legyőzve a favorit norvégokat is. Nemzeti együttesünk így tavasszal az elitkörben küzdhet tovább a kontinenstornán való részvételért. A hír már alapvetően örömteli, de a hajdú-bihariak szívének még kedvesebb, hiszen a sikerből kivette a részét Pintye Vivien, a DVSC középpályása is.

Komolyan veszi

A még csak 16 éves tehetség a Naplónak beszélt eddigi pályafutásáról és terveiről.

Lassan már kilenc éve rúgom a bőrt. Az egész úgy indult, hogy a nagymamám szomszédjában lakó ismerős gyerekek hívtak el focizni. Élveztem a játékot és jól is ment, aztán kiderült, a falunkban is vannak edzések, amikre elkezdtem járni.”

Így nyilatkozott a nyírábrányi ifjú hölgy, aki később Nyíradonyba járt tréningezni, aztán pedig a Debreceni Labdarúgó Akadémia növendéke lett. – Természetesen szokatlan volt a környezetem számára, hogy lány létemre focizni járok, de elfogadták. A családom is mindenben támogat, büszkék rám – mesélt a kezdetekről Vivien, kinek az öccse is játszik, de csak hobbiszinten. Vivien szerint klubcsapata, a Loki most elég jó erőkből áll, egyértelműen a bajnoki cím megszerzése a céljuk.

Szegedi Szabolcs tanítványa már évek óta tagja a korosztályos válogatottaknak, az Eb-selejtezők során is rendre számított rá a szakmai stáb. – Először szokatlan volt a válogatottban lenni, nehezen megy számomra a beilleszkedés, de a kezdeti nehézségeken túllendülve egyre jobb lett, a csapategység remek, immár szívesen vagyok tagja a gárdának. A selejtező során príma kis meccseket vívtunk, bizakodva várjuk az elitkört.

A középpályás a gólokkal sem marad adós, karrierje során (a válogatottságot nem számítva) 265 mérkőzésen lépett pályára, és 145 alkalommal sikerült bevenni az ellenfelek kapuját.

Mint kiderült, a hajdúsági reménység példaképe a felnőtt nemzeti együttes csatára, Jakabfi Zsanett, aki jelenleg a német VfL Wolfsburg labdarúgója. Természetesen a nemzetközi eseményeket is figyelemmel követi Pintye Vivien, aki leginkább a Real Madrid csapatáért rajong. És hogy mennyire veszi komolyan a sportot? – A labdarúgásban képzelem el a jövőmet, keményen edzek, idővel szeretnék külföldön játszani és szép sikereket elérni! – jelentette ki.

