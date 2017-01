A zöldesség egy-két árnyalata

Jelen esetben például előzetesen gyanakvás nélkül elfogadtam, hogy a néhány éve polgárjogot nyert lámpák jóval kevesebbet fogyasztanak ugyanakkora fényerőt biztosítva, mint a ki-betiltott hagyományos villanykörték. Ami gyanússá tette mégis a leányzó testtartását, az volt, hogy a takarékosnak titulált típusok bekapcsolásuk után majdnem annyira átmelegedtek, mint elődeik. Márpedig, ha egy lámpatest forrón szereti, méghozzá megérinthetetlenül forrón, akkor gyaníthatóan jókora energiaveszteséggel képes csak világítani. Ráadásul, amelyeket magam meg tudtam vásárolni árfekvésileg, nemhogy ígéretükhöz híven évekig működőképesek maradtak volna, hanem hamarabb kiégtek, mint egy békebeli hatvanas. Persze az olcsóságnak ez esetben is megvolt az ára. Ám az alighanem túlmegy a vásárló számára kiszámítható és kikalkulált elfogadhatóság határain, hogy a takarékos égők többsége nemhogy több ezer órát nem világít, de jó ha egyet-kettőt. S mivel jó néhány darabot vásároltam ezekből, alaposan megégettem velük a kezem. Hozzáteszem, kizárólag jó hírű boltokban vettem az energiatakarékosságot megcélzó házi programomhoz az égőket. Nos, mivel ezekből a legolcsóbb akciósan is több száz forint, de van, amely csak egy-két ezerért szerezhető be, akkor a lámpacserémen minimum buktam egy húszast. Viszont lett egy polcnyi használhatatlan vadonatúj égőm. S mivel a kiégett vagy elromlott izzóktól immár aligha várhatom el, hogy behozzák azt az árat, amellyel többe kerültek a régieknél, ezt az akciót is életem azon projektjei közé kell sorolnom, amelyen még dolgoznom kell kicsit. Eddig annyit tettem ennek érdekében, hogy a minden téren takarékosnak kikiáltott darabokból nem vettem továbbiakat. Hanem szégyenszemre, persze talán leginkább nem az én szégyenemre, visszacsavartam a megőrzött régi hagyományos körtéimet. Mostanság megjelent egy további újdonság ezen a piacon. Ennek érezhetően annyi előnye máris látszik, hogy bekapcsolása után órákkal is csupán langyos a lámpatest. Vagyis a kapott energiát nem fűtésre használja, bár éppen most jól jönne a szobámban, hanem világításra. S csak nagyon kicsit kevésbé erős az egységnyi fényük, mint az előző takarékos generáció tagjaié. Már addig a néhány percig, jobb esetben óráig, míg azok nem borultak némi pislogást és részleges bebarnulást követően örök sötétségbe. Az újabb nemzedékről, amelynek szándékosan nem írom ki a nevét, egyelőre semmi rosszat nem mondhatok. Az árát ugyan ennek megkérik, de miért éppen ő lenne a kivétel. Persze, az előzmények ismeretében, vagyis az egyhamar kihunyt elődkörték fényében nyugtával dicsérjük a napot. Talán a legészszerűbb az lenne, ha kivitelezhető, hogy legújabb típusú energiatakarékos lámpáinkat be sem kapcsolnánk addig, míg abszolút bizonyosságot nem szerzünk arról, hogy tényleg azt a többletszolgáltatást nyújtják, amelyet előre kifizettünk értük.

– T. Szűcs József –

