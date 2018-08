A zene felszabadítja a benne rejlő gátlásokat

– A zene számomra egy olyan kifejezési eszköz, amivel ki tudom magamból énekelni a gondolatokat. Olyan típusú ember vagyok, aki megéli az örömöket, viszont ami nem jó, arról nagyon nehezen tud beszélni. A zene abban segít, hogy gátlások nélkül ki tudjam magamból engedni az érzéseket – vallja Vavra Bence, akit Ceasefire X nevű projektjével az idei Karneváléj fellépői között köszönthetünk.

– Ez nem egy zenekar, nem a szólónevem. Azért is nevezem projektnek, mert lesz DJ szett, akusztik és nagyzenekaros felállás is. Tulajdonképpen ez az első szólóprojektem, amikor nincsenek társaim, teljes egészében a sajátom – fogalmazott, hozzátéve, alapvetően lírikus dalokat jegyez.

Nagypapája is debreceni

A Dal című műsorsorozatban Satellites című szerzeményével is feltűnt énekest több szál is fűzi Debrecenhez. Habár Szegeden született, hároméves korától az érettségiig a cívisváros volt az otthona. Az Ady Endre Gimnázium egykori diákjaként „jó ismerősként” tekint a Debreceni Virágkarneválra, mint mondta, az adysok is többször vonultak a virágkocsikkal, illetve sok mazsorettes lányt is ismer.

– A virágkarnevál Debrecen egyik kultikus rendezvénye, mely régi hagyománnyal bír, és fontos a város számára. A Karneváléj azért is lesz számomra különleges, mert – múlt heti virágkarneváli sajtótájékoztató előtt – még sohasem voltam a stadionban. Mindig láttam, ahogy a közösségi oldalakra innen posztolnak képeket, minden fellépőnek nagy élmény egy ilyen helyszínen színpadra állni. Sok ismerősöm és barátom lesz a nézők soraiban, valamint eljön a nagypapám és a nagynéném is, akik Debrecenben élnek – tudtuk meg a fiatal énekestől.

A zene az első

– Ahogy a lehetőségeim engedik, mindig szívesen jövök vissza Debrecenbe a rokonaimhoz. Az érettségi után Budapestre költöztem, és elkezdtem a Corvinus Egyetem közgazdász képzését. Már csak egy tantárgy és egy szakdolgozat híja van annak, hogy elvégezzem, de jelenleg a zenére összpontosítok – mondta Bence, aki nem tétlenkedik, saját projektje mellett Fool Moon nevű formációjával is zenei babérokra tör.

