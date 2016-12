A wellness mindenkinek jár

A wellness az egészségturizmus egyik legdinamikusabban fejlődő ága. A növekvő igényeknek, a folyamatosan bővülő szolgáltatások iránti keresletnek, és persze az ország igen kedvező geológiai adottságainak köszönhetően mára az egészségipar egyik húzóágazata lett. Napjainkban a wellness-szolgáltatások igen széles tárháza érhető el a lakosság számára, amelyek népszerűségüket részben a bizonyítottan kedvező élettani és egészségmegőrző hatásuknak köszönhetik. Nem elhanyagolható azonban a tudományosan ugyan nem bizonyított wellness-praktikák, kezelések hatása sem, melyek pusztán jó érzetet, jobb életminőséget, pihenést, illetve stresszcsökkenést okozhatnak. Noha a wellness nyújtotta lehetőségek széles körben alkalmazhatóak és élvezhetőek, nem árt az óvatosság, a veszélyek ismerete sem.

Hogy mindebben eligazodjunk, Jenei Zoltánt, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Klinika igazgatóját hívtuk segítségül.

Csak egészségesen!

– A wellness egy személyre szabott egészségmegőrző program, amely bizonyos esetekben gyógymódokat és gyógykezeléseket is magába foglal. A vízhez kapcsolódó tevékenység kulcsszerepet játszik ebben a programban (víz alatti torna, aerobic, masszázsok), de meg kell említeni a számtalan szaunázási formát, a csatlakozó diétás foglalkozásokat, életmód-tanácsadást és a testmozgást is. Ezek jó közérzetet, erőnlétet, fittséget és nem utolsó sorban kikapcsolódást, nyugalmat és a stressz csökkentését biztosítják. A wellness legfőbb célkitűzése a fittség mellett, olyan tudatos, egészséges életmód kialakítása, ahol a testi, lelki és szellemi harmónia, így egy jobb életminőség feltételei is megteremtődhetnek. A wellnessprogramon belül a kellemes érzetet nyújtó lehetőségek mellett mindenképpen ki kell emelni a dinamikus mozgás jelentőségét (torna, víz alatti torna, úszás, futás), amely orvosi szemmel a leginkább bizonyított hatással bír, különösen a szív-és érrendszeri betegségek, a hipertónia és a mozgásszervi betegségek megelőzése tekintetében. A rendszeres mozgás életforma párosulva a helyes táplálkozással és életvitellel, a társadalomban egy egészségtudatosabb szemléletet alakíthat ki. Kimutathatóan kedvező hatása lehet a várható élettartam hosszára és az életminőségre. A pihenés, a megfelelő mennyiségű alvás, a relaxáció és a stressz csökkentése az előbbieken túl lelki eredetű megbetegedések megelőzése szempontjából is fontos lehet. Igazolt tény az is, hogy bizonyos wellnessprogramok (például a szauna) során az endorfin nevű hormon koncentrációja megemelkedik a vérben, melyet közkeletűen „boldogsághormonnak” szokás emlegetni. Ez jobb közérzetet biztosít, egyes esetekben csökkentheti a fájdalmat is (mozgásszervi betegségekben) – foglalta össze a wellness hatásait Jenei Zoltán. Wellness az a tevékenység, amely a lakosság széles körében javasolt – bizonyos feltételek mellett várandósoknak, gyermekeknek is. Fontos azonban kiemelni, hogy használatuk, alkalmazásuk során nincs sem verseny, sem teljesítménykényszer, így a gyakorlása közben maradjunk mindig a kellemes komfortzónánkon belül, a mértékletesség elvének betartása mellett. Fontos, hogy tartsuk be az előírásokat. Mielőtt valamilyen szolgáltatást igénybe veszünk, önmagunk és a velünk együtt wellnessezők egészsége érdekében mindenképpen be kell tartani néhány szabályt.

Dr. Jenei Zoltán klinikaigazgató. Fotó: Matey István

Betegen ne!

– Csak egészségesen végezzük ezt a tevékenységet. Alapvető ellenjavallat a láz, illetve bármilyen gyulladás, fertőző betegség a szervezetben. Vízbe ne menjünk fekélyes vagy nyílt sebbel, illetve bőrgyógyászati problémával. A cukorbetegség, valamint a szív- és érrendszeri betegségek sem kizáró okok, viszont itt különösen figyelni kell arra, hogy gyógyszerekkel stabil állapotot tudjuk fenntartani, mind a tevékenység kezdetén és annak teljes ideje alatt. Instabil koszorúér-betegség, súlyos szívelégtelenség, szívritmuszavarok bizonyos esetei, valamint szívizom infarktus után 6–8 héten belül nem javasolt wellnesskezelés igénybevétele. Idősebb betegeknél különösen a vérnyomásesés jelenthet problémát, így itt a fokozott óvatosság elengedhetetlen. Ne feledjük, a wellness bármennyire is kellemes, szervezetünket átmeneti stressz éri, mely fokozódó anyagcsere és következményes magasabb oxigén­igény, továbbá emelkedett pulzusszám formájában jelenik meg. Az orvosi utasítások és a kezelések szabályait (időtartam, gyakoriság, mód) betartva megelőzhetőek a kellemetlenségek.

A jótékony víz

Ha wellness, akkor irány a víz, elvégre termál- és gyógy­víz-nagyhatalom vagyunk! Micsoda kellemes érzés, amikor könnyedén siklunk a testünk hőmérsékletével szinte megegyező hőfokú vízben! Ebben a közegben könnyebb minden mozgás, hiszen nagy a felhajtóerő, ízületeinket így kisebb megterhelés éri akár egy torna kapcsán is. Izomzatunk könnyebben ellazul, fokozódik bőrünk vérellátása, és szinte megfiatalodva lépünk ki a medencéből. De mennyi időt is töltsünk a vízben?

– A víz hőfoka minél inkább közelíti a testünk hőmérsékletét, annál hosszabb ideig élvezhetjük, egészen addig, ameddig jólesik. Magasabb hőfokú termálvizek, gyógyfürdők esetén legtöbbször 30–40 perc az engedélyezett idő. Fontos a fürdő gyógyhatását illetően annak ásványi összetétele, ugyanakkor a vízben lévő ionok bőrünkön keresztül is a szervezetünkbe juthatnak. Ezért fontos a gyógyvízben tartózkodás javasolt idejének betartása. Ennek elmulasztása gyakran napokig tartó levertséget, fáradtságot, úgynevezett fürdőfáradtságot okozhat. Tartós fürdőzésre válasszunk alacsony ásványianyag-tartalmú és testhőmérsékletű medencéket. Szintén lényeges, hogy ha hosszabb ideig vagyunk vízben, utána a bőrnek is pihenésre, regenerálódásra van szüksége. Igen közkedveltek még a különböző technikai látványelemek, a pezsgőfürdők, dögönyözők és a különböző vízmasszázsok, amelyek javítják az izmok vérellátását, csökkentik a fájdalmat. Ezek használatában a víz hőmérséklete, fizikai tulajdonsága (áramlás, nyomás) a mérvadó, valamint a pozitív szubjektív érzésünk.

És már el is érkeztünk a legklasszikusabbnak tartott wellnessprogramhoz, a szaunázáshoz, amelynek klasszikus formája a finn szauna, de van belőle infra is, sőt, ide lehet sorolni a gőzkabinokat is.

– A finn szauna levegőhőmérséklete 80–100 fok, páratartalma 10–15 százalékos. A levegő melegíti fel a bőrünket, ennek következtében kitágulnak az erek, jelentős, 50–100 százalékos a pulzusszám emelkedése, mélyül a légzés, és néhány perc benntartózkodás után már verejtékezünk. A kabinban alul hűvösebb, fent melegebb van. Ezt, valamint a bennlétünk idejét is a fokozatosság jellemezze. Kezdő szaunázók alulra üljenek, és elég 5–8 perc, de a gyakorlottak se maradjanak tovább 15 percnél. Bár a bőrünk nagyon gyorsan felmelegszik, a testbelsőnk hőmérséklete körülbelül 0,5 fokkal emelkedik egy átlagos szaunázás alatt. A lehűlést is a fokozatosság jellemezze. A legjobb, ha ezt szobahőmérsékleten tesszük, de jó a langyos víz is. A hirtelen drasztikus lehűtés még edzettebb fiatal szaunázóknak is csak nagy óvatossággal javasolható, hiszen a nagy hőmérséklet különbség hatalmas stressz a szervezetnek –mondta a klinikaigazgató hozzátéve, az infraszaunában és a gőzkabinban is a szaunához hasonló hatások érik a szervezetet, viszont ott lassúbb a felmelegedés, ezért hosszabb ideig lehet bent tartózkodni. A lehűlés után jöhet egy frissítő hideg vizes merülő medence. A szaunázás zárásaként nagyon fontos a pihenés, a szervezet regenerálódása érdekében. Ennek ideje legalább megegyezzen a szaunázás idejével. Jenei Zoltán hangsúlyozta azonban, hogy szívbetegeknek, ingadozó vérnyomásúaknak csak akkor javasolt a szaunázás biztonsággal, ha a kezelt beteget gyógyszeresen megnyugtatóan sikerült stabil állapotba hozni.

Orvosilag igazolt hatás

Jenei Zoltán említést tett a társadalmi igények és a fizetőképes kereslet megjelenésével olyan wellness-szolgáltatásokról is, amelyeknek gyógyító hatását ugyan tudományosan még nem bizonyították minden kétséget kizárólag, viszont különlegességük, egzotikusságuk miatt kétségtelenül egyre keresettebbek. Ilyen például a fény- és aromaterápia.

Kialakulóban van viszont az úgynevezett orvosi (medical) wellness, amely a gyógyító tevékenység és a wellness- szolgáltatások összekapcsolódásával jött létre. Ez a hazai gyógyturizmus egy új ága lehet, ahol már nemcsak a „kényeztetést”, az egzotikumokat keresik a vendégek, hanem valós, orvosilag megalapozott, hosszú távú egészséghatást remélhetnek.

