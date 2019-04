A WC papír rejtette veszélyek

A jó választáshoz érdemes a részletekre figyelni, így könnyedén elérhető, hogy káros anyagoktól mentes WC papírt használjunk.

Tájékoztatók, leírások

Az információk, akár az apró betűsek is nagyon sokat segíthetnek. Vásárláskor vegyük a fáradtságot a termék hátulján feltüntetett leírás elolvasására.

Javasolt óvakodni az olyan termékektől, amelyeken az van feltüntetve, hogy extra erős. A papír megerősítéséhez sok esetben akár még formaldehidet is használhatnak. A formaldehid köztudott irritáló hatása mellett még rákkeltő anyag is. Kifejezetten problémásak azok a termékek, melyek BpA-t vagyis biszfenol A-t tartalmazhatnak. Ez a nagy mennyiségben gyártott vegyi anyag a kutatások eredményei alapján felelőssé tehető az endokrin rendszer zavaráért, a hormon zavarokért, sőt, egyes rákos megbetegedések kialakulásáért is. Szóval azok a WC papírok, melyek termékleírásában erre vonatkozólag talál információt, messziről elkerülendőek.

Kerülendők továbbá az illatosított és/vagy krémekkel felturbózott termékek is. Ezek a legtöbb esetben kőolajszármazék alapanyagot takarnak. Ezek legtöbbünknek, de főleg az érzékeny bőrűeknél bőrirritációt és égő érzést okoznak. Az irritáció és az égő érzés kezdeti tünetekből alakulhatnak ki a rákos megbetegedések.

Óvakodjunk a hófehér megjelenésű papírtól. A legtöbb esetben ezt a vakító fehér színt a klór alkalmazásával érik el.

Egyedi változók

Személyi higiéniához elengedhetetlen a WC papír használata. Ideális választás lehet a Strong Lucart háztartási WC papír. A nyolc darabos csomag ára a kereskedelmi forgalomban elérhető árakkal egy síkban mozog. A legnagyobb előnye abban rejlik, hogy minőségében Ön is megbízhat. Nem kell a csomagoláson feltüntetett információk közül kisilabizálni, hogy káros hatásoktól mentesen használható-e.

A WC papír minősége mellett a személyes higiéniának is szerepe van a betegségek kialakulásában. A toalett papír mellett a nem megfelelően tisztított felület is okozhatja a problémát. A fertőzésveszély miatt akár egy kezdődő aranyér is súlyosbodhat a WC papír helytelen használatából adódóan.

Mint minden esetben, de a toalett papír kiválasztásánál és felhasználási szokásokon is sok múlik. A legkényelmesebb megoldás ezt a személyes higiénia szempontjából nélkülözhetetlen terméket olyan helyről vásárolni, ahol annak minőségellenőrzését már helyettünk elvégezték. A Profitakarítókboltja kínálatában csak megbízható minőségű toalett papírok szerepelnek. A webáruház jó partnerünk lehet továbbá a tisztítószerek tekintetében is. Az általuk forgalmazott termékekkel csak a felesleges szennyeződésektől szabadulhatunk meg, bőrünket pedig megóvhatjuk.

– PR cikk –

