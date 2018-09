A vonat nem vár…

A kiállítás apropója a 2009-ben megszűnt 107-es járat közeledő jubileuma. Szombaton a MÁV Zrt. által indított emlékjárat is megérkezett a majdcsak 10 éve használatlan vasútállomásra. A járattal érkezőket a helyi nyugdíjas kör tagjai vendégváró falatokkal kínálták, majd a Rozsnyai Gyűjtemény időszaki kiállítótermében megnyílt a kiállítás.



Fotók: Matey István

Érdekes információkat, emlékeket dolgoz fel a vasút-, és ezen belül is a megszűnt 107-es járat történetéből, rengeteg civilek számára ritkán látható tárgyi emléket – valódi hajtányt, sínfűrészt – és több működő vasútmodellt is megtekinthetnek az érdeklődők. A résztvevőket interaktív táblák, és izgalmas audiovizuális elemek is szórakoztatják.

A megnyitó után a kiépített KRESZ-pályán a közlekedésrendészet munkatársai előadást tartottak, a gyerekek pedig „ovis-, illetve sulis jogosítványt” szerezhettek. Elsősegélynyújtó előadásokra és egészségfelmérő mérésekre is várták az érdeklődőket.

