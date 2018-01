A víz érintése kapta a legtöbb jelölést a brit filmakadémia díjára

A víz érintése című fantáziarománc női főszereplője, Sally Hawkins a legjobb színésznő díjára esélyes. A brit színésznő néma nőt játszik, aki beleszeret egy fogságban tartott vízi lénybe.

Hawkins egyik versenytársa a színésznők mezőnyében az ír származású Saoirse Ronan, a Lady Bird sztárja, aki már megkapta a Golden Globe-ot a hétvégén.

A Winston Churchillről szóló A legsötétebb óra és a Három óriásplakát Ebbing határában című filmek 9-9 jelölést kaptak. A legsötétebb óra főszerepét alakító Gary Oldman, aki vasárnap ugyancsak Gloden Globe-ot kapott játékáért, a Baftát is elnyerheti.

A legjobb brit film díjára A legsötétebb óra, a Három óriásplakát Ebbing határában, a Paddington 2., a Lady Macbeth, a God’s Own Country és a Death of Stalin is jelölést kapott.

A narancslekvár-rajongó medvéről szóló Paddington 2., amely egyöntetű népszerűséget vívott ki magának a kritikusok és a közönség körében, három nevezést ért el: adaptált forgatókönyve mellett a legjobb férfi mellékszereplő mezőnyben Hugh Grant is esélyes lett a díjra.

Grantnak a Baftáért a Floridai álomban játszó Willem Dafoe, valamint a Három óriásplakát Ebbing határában két színésze, Sam Rockwell és Woody Harrelson a vetélytársa.

A legjobb film kategóriában a Szólíts a neveden!, A legsötétebb óra, a Dunkirk, a Három óriásplakát Ebbing határában és A víz érintése szerepel.

Ridley Scott Szárnyas fejvadász 2049 című sci-fije nyolc mezőnyben indulhat a brit filmes Oscarért, akárcsak a Christopher Nolan rendezésében készült Dunkirk című háborús dráma.

A Bafta-díjátadó gálát február 18-án, vasárnap rendezik meg a londoni Royal Albert Hallban.

Idén hosszú idő után először nem Stephen Fry lesz az est házigazdája, a közkedvelt színész ugyanis bejelentette, visszavonult ettől a feladattól, hogy lehetőséget adjon másoknak is. A műsort Joanna Lumley vezeti majd.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA