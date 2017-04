A világklasszis debreceni páros is indul a Buda Openen

Andrea Silvestri és Váradi Martina tavaly is parkettre lépett a Buda Openen, akkor meg is nyerték az amatőr latinversenyt. A páros azóta sokat fejlődött, jelenleg a világranglista 7. helyén találhatjuk őket. Ez a rangsor egyébként több, mint 3000 párost tart nyilván. A napokban jelentette be a Magyar TáncSport Szakszövetség, hogy a kilencszeres magyar bajnok tagja a Világjátékokra utazó keretnek, így Váradi Martináéknak sűrű a versenynaptárjuk. A páros férfitagja olasz, de felvette a magyar állampolgárságot, ezzel minden akadály elhárult az elől, hogy ott legyenek a világ legjobb táncosai között a wroclawi parketten. A lengyelországi városban rendezik meg ugyanis a Világjátékokat július végén.

Andrea Silvestri és Váradi Martina tavaly is a közönség egyik kedvenc párosa volt a Buda Openen. Világklasszis koreográfiáik magával ragadóak, és táncaikban kiválóan ötvözik a művészetet és a sportot.

A II. Buda Opennel kapcsolatos hírek, és jegyinformációk megtalálhatók a verseny hivatalos honlapján.

– Bányász Árpád –

