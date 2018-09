A világ szinte legnehezebb nyelvein a Debreceni Egyetemen

Harmincnyolc kínai diák kezdte el egyéves magyar nyelvi tanulmányait a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán. Csatár Péter, a Bölcsészettudományi Kar dékánhelyettese üdvözölte a megjelent tanulókat és tanáraikat a napokban. Azt mondta, hogy bár minden bizonnyal nagy fába vágták a fejszéjüket, jó kezekbe kerültek, mert a Debreceni Nyári Egyetemnek több évtizedes tapasztalata van a magyar nyelv oktatásában.

A Debreceni Nyári Egyetem igazgatója, Szafkó Péter köszöntőjében arra biztatta a vendégeket, hogy használjanak ki minden lehetőséget az itt eltöltött idő alatt, mert ezek az egyetemi évek a legszebbek.

A kínai fiatalok két csoportban érkeztek: a 17 gimnazista 17-18 éves, a 21 egyetemista már harmadéves. Mindenki a Pekingi Nemzetközi Tanulmányok Egyetemének hallgatója, a magyar nyelvvel már két éve ismerkednek, a következő tanévben pedig a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának diákjai lesznek. Az egyetemre járók ösztöndíjat kaptak a kínai államtól, hárman pedig a DE támogatásával érkeztek ide – olvasható az unideb.hu-n.

Történelem és kirándulás

A gimnazisták a magyar nyelv mellett irodalmat, angolt, történelmet, civilizációt és kommunikációt fognak tanulni a nyári egyetem oktatóitól. Az egyetemisták a harmadik évüket töltik a cívisvárosban, ami a részképzésüknek számít, ők egyetemi tantárgyakat hallgatnak: magyar nyelvészetet, irodalmat, helyesírást, illetve beszéd- és írásgyakorlatot, tanáraik pedig a Magyar Nyelvtudományi Intézet szakemberei lesznek. A diákok kiválóan tudnak már most is magyarul, így a második félévben remélhetőleg már szakirányú előadásokat is fel tudnak venni. A kínai hallgatók a Kassai úti kollégiumban laknak majd. A heti 20, illetve 30 óra mellett kulturális programokon vesznek részt, színházba, moziba, kirándulásokra mennek, amelyeket a Debreceni Nyári Egyetem szervez nekik.

Jövőre még többen

A portálon azt írják: a Pekingi Nemzetközi Tanulmányok Egyetemével nem új keletű a kapcsolat, ez már a második év, amikor kínai diákok jönnek egyéves tanulmányra az intézménybe.

Az előző évek előkészítő munkájának eredményeként a következőkben egyre több kínai diák érkezhet, akik a magyar nyelvet idegen nyelvként tanulják majd középiskolásként, vagy egyetemistaként.

