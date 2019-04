A vicc akár az intimitás jele is lehet

Többeknek április 1-jéről a boldogság, a megnevettetés és a tréfa jut eszébe, ami nem véletlen, hiszen a hónap elején a bolondok napját ünnepeljük. Számtalan magyarázatot lehet olvasni az interneten, eredetéről és a szokásokról, azonban konkrét magyarázat nem létezik.

Több kommentár szerint régen április elsején ünnepelték az újévet, viszont arról is lehet olvasni, hogy I. Constantinus császár helyére egy napig egy bolond lépett, aki uralma alá vehette a Római Birodalmat. Hivatalos magyarázat ennek ellenére nincs, viszont ettől függetlenül a móka központi szerepet játszik ezen a napon, ami a szakemberek szerint minden szemszögből csak jót jelent, és pozitív hatással van ránk.

A nevetés mindenkire jótékony hatással van | Fotó: archív

Lindák Linda párkapcsolati tanácsadó szerint már egy párkapcsolat létrejöttében is fontos szerepe lehet a humornak, megfelelő eszköz a hódításra is. Általában a nők elvárják a férfiaktól azt, hogy jó humorral rendelkezzenek, de a férfiak is nagyra becsülik, ha egy nőnek van humor­érzéke. – Az ugratás, a tréfa általában a jó kapcsolat, sőt akár az intimitás jele. Ugyanis jól kell ismerni ahhoz a másikat, hogy tudjuk, mivel lehet megnevettetni. Nagyon pozitív hatású a közös nevetés. Azt jelzi, hogy a partnerek képesek érzelmeiket összehangolni. Figyelmességre, törődésre utal, ha valaki azzal akarja a párja rossz kedvét elűzni, hogy megnevetteti. A nevetés csökkenti a stressz szintjét, segít az érzelmek szabályozásában. Egészen más a helyzet azonban, ha valaki a társa kárára süti el a poénokat. Ez felsőbbrendűségi érzésre utalhat. A maró gúny is sokat árthat a kapcsolatnak – hívta fel a figyelmet.

Logikus gondolkodás

Posztós Réka gyermekpszichológus elmondta, a humor „elsajátításához” szükségesek bizonyos alapvető agyi képességek és élettapasztalat. A kis gyerekek pontosan azért nem értik sokszor a felnőttek számára vicces szituációkat, mert mindezekkel nem rendelkeznek. – Fontos, hogy a gyerekek értsék és használják is a humort, hiszen a vicc, a nevetés mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az élet nehéz helyzeteit átvészeljük.

Egy csíny kiterveléséhez és véghezviteléhez ismeretekre, logikus gondolkodásra, önuralomra van szükségünk. Nem mindegy azonban, hogy milyen szándékkal követjük el a „gaztettet”: amennyiben a csíny ártalmatlan, feltételezi, hogy az „áldozat” is érti a tréfát, úgy kedves gesztus, mely szép emlékként maradhat meg emlékezetünkben. De sajnos ártó szándékú csínyeket is ismerünk, ezekre érdemes odafigyelni gyermekeinknél, hiszen mindenképp jelzés értékűek és beszédesek mind az áldozat, mind az elkövető esetében – tette hozzá a szakember.

