A végtelennek tűnő kékség kapujában

A magyar turisták egyik legkedveltebb üdülővárosa Argasszi, amely Zákinthosz szigetén fekszik. Igazi turistaparadicsom már maga a sziget is, festői városok és természeti csodák várják az oda érkezőket. Petra és László imádnak utazni; ha tehetnék, minden idejüket arra tennék fel, hogy minél több szegletét testközelből megismerhessék a világnak. Tavaly valóra vált egy régóta dédelgetett álmuk: nyolc napot tölthettek el a sziklás, öblökben gazdag vidéken.

Panoráma

– A fővárostól néhány kilométerre található Argasszi, ahol megszálltunk, a hotel erkélyéről csodálatos panoráma köszöntött minket. Nem meglepő, hogy az utóbbi években ennyire népszerű lett a térség, szinte minden korosztálynak kitűnő választás lehet. Párommal nagyon szeretünk túrázni, új helyeket felkutatni, érdeklődünk a művészetek iránt, és ez mind-mind megadatik a szigeten, viszont mi leginkább a pezsgés és a buli miatt landoltunk Zákinthosz szigetén – mondta mosolyogva a harmincegy éves fiatal nő.

A hajókirándulások nagyon népszerűek

Történelmi ereklye

A szerelmesek öt éve alkotnak egy párt; negyedik éve voltak együtt, amikor László úgy döntött, hogy elviszi kedvesét egy nem mindennapi hajókirándulásra. Tudta, hogy Petrát vonzza a görög mentalitás, a bakancslistáján szerepel, hogy egyszer eljusson a Navagio-öbölhöz, és láthassa saját szemével a híres hajóroncsot. – Természetesen nemcsak bulizással töltöttük az időt, hanem megismerkedtünk a sziget szépségeivel is. Az Agiosz Dionüsziosz-templom az eddigi legszebb építmény, amivel valaha találkoztam, a Szolomosz Múzeum pedig számos történelmi ereklyével rendelkezik, kéziratok, sírok megtalálhatóak egy helyen.

Hajókiránduláson volt szerencsénk megcsodálni a Blue Cavest, azaz a kék barlangokat, amelyek valóban a végtelen kékségbe nyújtanak betekintést. Mintha egy másik dimenzióba csöppennénk, úgy éreztem magam, mintha időutazáson vennék részt. Természetesen nyaralásunk alatt nem hagyhattuk ki a sokak által kedvelt strandot, a Banana Beachet, ahol káprázatos kristálytiszta víz és lágy homok várja a csobbanni vágyókat – tette hozzá László, aki harminchárom évesen elmondhatja magáról, hogy a tizenkilencedik országot is bejárta.

Teknősök fészkei

A pár elmondása szerint a legcsodálatosabb az volt számukra, amikor a parton végignézhették a naplementét. Úgy fogalmaztak: „Olyan volt, mintha a Jón-tenger elcsábította volna a fényűző napot, az pedig egyből engedett volna a tenger vonzerejének.” – A térség összes látnivalóját sajnos nem tudtuk sorra venni, de a Caretta caretta nevű teknőssel volt szerencsénk találkozni. Tényleg nagyon sok teknős fészkel a környéken, többen vigyáznak a parkban a tojásaikra, valamint számtalan hajókirándulást is azért indítanak, hogy teknősökre vadásszanak, persze csak azért, hogy minél többet szemügyre vegyenek a turisták – hangsúlyozta a fiatalember.

A szigetre érkezők közül sokan kipróbálják a helyi búvárkodást

Felhőtlen szórakozás

Argassziban egymást érik a szórakozóhelyek, hotelek és éttermek, az egyik legjobb választás lehet azok számára, akik nemcsak lazítani, hanem kicsit „tombolni” is szeretnének. – Nyaralásunk alatt többször is kiengedtük a gőzt, imádunk új emberekkel, kultúrákkal és szokásokkal megismerkedni. A szigeten megannyi bulizóhely várja a fiatalokat, dübörög a zene, medencés partik és felhőtlen szórakozás lengi be az éjszakákat.

A helyiek nagyon közvetlenek, és fantasztikusan készítik el az egyik kedvenc ételemet, a görög gíroszt. Nem hiába mondják, hogy minden ételt ott kell megkóstolni, ahonnan „kirobbant”, életemben nem ettem olyan finom gíroszt, mint a szigeten – fűzte hozzá Petra.

