A végső energiákat mozgósítják

Utolsó bajnokiját játssza ebben az idényben a DVSC-TVP, az ellenfél a tabella tizenegyedik helyén álló MTK gárdája lesz. Pénteken a Hódosban nem sikerült győzelemmel elbúcsúzni a közönségtől, de szerdán ott a lehetőség, hogy a csorbát kiköszörülve érvényesítsék a papírformát a fővárosban a piros-fehérek.

– Nagyon kiélezett volt a múlt heti összecsapás, igazságos eredménnyel – elevenített fel a Kisvárda elleni találkozót Varsányi Nóra, a Loki jobbszélsője. – Mindkét együttes nyerhetett volna, de én a lefújás után csalódott voltam, mert szerettünk volna szépen elköszönni a távozó csapattársaktól és a szurkolóktól. Januárban sajnos aránylag simán kikaptunk tőlük, de most a tavaszi formánk alapján úgy érzem bennünk maradt a győzelem. Hiába volt végig szoros, szerintem nekünk volt a több és nagyobb helyzetünk, de vagy mi nem választottunk jó megoldást, vagy a szabolcsiak kapusa védett bravúrosan.

Figyelniük kell a végéig

Búslakodásra nincs idő, mert szerdán már az az MTK vár Vida Gergő tanítványaira, amelyben több egykori Loki játékos kézilabdázik. A legjobb formában közülük a góllövőlistán 146 góllal előkelő helyen álló Karnik Szabina kézilabdázik, aki remek teljesítményének köszönhetően bekerült a válogatott keretbe is. De a debreceni szurkolók számára régi ismerős a kék-fehéreknél Barna Éva, Dakos Noémi, Slakta Petra és Valovics Nóra is. A budapesti együttes már korábban biztosította a bennmaradást, a Loki számára viszont a nyolcadik hely a tét a találkozón, amelyet meg is akarnak szerezni Varsányiék.

– Biztos vagyok benne, hogy kellő tűzzel fognak majd ellenünk pályára lépni, hiszen a sok egykori debreceni kézisnek ez egy presztízsmeccs. Golovin Vlagyimir személyében egy kitűnő edzője van a fővárosiaknak, aki nagyszerűen motiválja a játékosait és jól is meccsel. A fiatal és a rutinosabb játékosok jó elegyet alkotnak, akiknek az egységesség az erőssége. Hazai pályán olykor a nagyoknak is megkeserítik az életét, úgyhogy figyelnünk kell az utolsó pillanatig. Elég zaklatott szezonon vagyunk túl, egy nagy hullámvölgy volt az egész számos sérüléssel és nem várt gyengébb eredménnyel. Sajnos lecsúsztunk a nemzetközi kupaindulást jelentő helyekről, de úgy érzem Vida Gergő vezetésével a végére kiegyenesedtünk. Hosszú és kimerítő volt az idény, de még szerdára mozgósítjuk a maradék energiákat, mert jó lenne győzelemmel a tarsolyunkban pihenőre vonulni – fogadkozott a 26 éves játékos.

Az MTK Budapest–DVSC-TVP találkozó szerdán 18 órától kezdődik az Elektromos Csarnokban, a mérkőzést a Loki youtube-csatornája élőben közvetíti.

