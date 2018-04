A vasútállomások is megújulhatnak Hajdú-Bihar megyében

Szinte a vasúti pályával egyidőben megújulnak a Püspökladány-Ebes vasútvonalon lévő állomásépületek, valamint az azok előtti területek is – tájékoztatta a Naplót a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Zrt. (NIF) és a MÁV Zrt. kommunikációs igazgatósága.

Az épületeket érintő munkálatok tervezetten 2018-ban kezdődnek és a felújításhoz kapcsolódó egyéb munkarészek ütemezéseinek figyelembevételével jövő év végén érnek véget. Az utazóközönség kiszolgálását ideiglenes átjáró utak létesítésével és az utasforgalmi funkciók konténerekbe történő átmeneti kitelepítésével oldják meg. A szűk három évtizeddel ezelőtt felújított püspökladányi állomás épületét várhatóan a 2019–2020-as években korszerűsítik.

Az átépítés ideje alatt természetesen közlekednek majd a vasúti szerelvények, ám változni fog a vonatok menetrendje.

Amíg a munkák tartanak, ideiglenes átjárókon közlekedhetünk, és konténerekben vehetünk jegyet.

Ideiglenes átjárók

A mintegy 73,5 milliárd forint Európai Uniós és hazai forrásból megvalósuló Püspökladány–Ebes vasúti vonalszakasz pályaépítési és biztosítóberendezési munká projektnek része a már említett települések vasútállomásainak, üzemi épületeinek felújítása, átépítése, valamint az állomási előterek rendezése is. Az épületeket érintő munkálatok tervezetten 2018-ban kezdődnek és a felújításhoz kapcsolódó egyéb munkarészek ütemezéseinek figyelembevételével jövő év végén érnek véget.

Az utazóközönség kiszolgálását ideiglenes átjáró utak létesítésével és az utasforgalmi funkciók konténerekbe történő átmeneti kitelepítésével oldják meg – fogalmazott Karcagi Orsolya. Hozzátette: a kivitelezés alatt természetesen közlekednek a vonatok, a menetrend módosulás részleteiről az utasok a forgalmi változások bevezetését megelőzően, az „Elvira” menetrendi keresőben is tájékozódhatnak.

A ladányi sem marad ki

Ugyanakkor természetesen a MÁV-csoport honlapján a vágányzári hírekben, az állomási hirdetményekből vagy a MÁVDIREKT telefonos ügyfélszolgálatánál, valamint a NIF Zrt. kiadott közleményeiből is informálódhatnak. A püspökladányi állomás felújítása nem része a jelenlegi NIF-projektnek. A felvételi épület komplex rekonstrukcióját a MÁV saját beruházásban kivitelezi. Jelenleg a rekonstrukció tervezése tart. Mint megtudtuk, a megvalósítás előreláthatóan a 2019–2020-as években várható.

Megszépülő peronok

Teljes körű épületgépészeti, épületszerkezeti felújítást végeznek majd, továbbá az épületek és környezetük akadálymentesítése is megvalósul. A peronokat és az állomás környezetét is felújítják – válaszolta a MÁV kommunikációs igazgatósága.

– Kovács Zsolt –

Sebesség és biztonság

További információk a Püspökladány és Ebes közötti korszerűsítésről a NIF Zrt.-től.

• 160 km/óra sebességű és 225 kN tengelyterhelésű közlekedésre alkalmas pálya kiépítése.

• A vasútállomások teljes vágányhálózatának korszerűsítése.

• 55 cm magasságú állomási peronok létesítése, aluljárók, liftek, perontetők építése, akadálymentes állomási környezet kialakítása.

• Térvilágítás kiépítése, 0,4 kV-os villamos energiaellátás és felső vezetéki rendszer korszerűsítése.

• Kabán külön szintű vasúti-közúti keresztezés kialakítása. Zajvédő falak építése, P+R rendszer kialakítása, buszfordulók, buszmegállók létesítése.

• Állomási biztosítóberendezések (és áramellátás) építése, vonali biztosítóberendezések korszerűsítése. Új kábelalépítmény és kábelhálózat kiépítése az állomásokon és a vonalon.

• Integrált vasúti távközlő rendszer, korszerű utastájékoztató berendezések létesítése.

Szubjektív

A sínek rendben vannak/lesznek, a vonatok pedig majd valamikor tényleg 160-nal repesztenek Püspökladány és Ebes között. No meg a vasútállomások is legalább annyira európaiak lesznek, mint amennyire a sínpályák – ígérik és csinálják. Ha pedig ehhez hozzávesszük, hogy a menetrend is egyre „közlekedőbarátabb”, akár mondhatnánk is, hogy nem csak múltja, hanem jövője is van a vasútnak. Hátra van azonban még egy nagy feladat: az utasokat visszacsábítani. Mégpedig komfortosabb utazási körülményekkel, a menetrend betartásával, udvariasabb MÁV dolgozókkal. Ez azonban már nem pénz kérdése.

– Kovács Zsolt –

Változik a vonatok menetrendje a hosszú hétvége miatt Budapest - Vasárnap és hétfőn az ünnepnapi, kedden a vasárnapi menetrend szerint járnak a vonatok, a HÉV-ek pedig vasárnap és hétfőn bővített esti üzemidő szerint közlekednek - közölte a MÁV csütörtökön az MTI-vel. A vasúttársaság közleménye szerint a március 15-i és a húsvéti négynapos pihenőhöz... Tovább a cikkhez

Az Európai Unió 250 millió eurót biztosít a Szajol és Debrecen közötti vasútvonal fejlesztésére Brüsszel - Csaknem 250 millió euró (mintegy 78 milliárd forint) összegű finanszírozást biztosít az Európai Unió a kohéziós forrásokból a Szajol és Debrecen közötti észak-alföldi vasútvonal fejlesztésére - jelentették be csütörtökön Brüsszelben. Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint az EU ált... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA