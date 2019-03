A város is segíti az ifjú tehetségeket

A pályázati lehetőségekről, a támogatott területekről Széles Diána alpolgármester tartott sajtótájékoztatót szerdán délután, a cívisvároshoz tartozó Haláp egykori „Bokorhegyi” iskolaépületében.

– A városnak a szóban forgó támogatáson túl igen szerteágazó kapcsolata van a civil szférával; valakivel közhasznúsági szerződést kötünk, kulturális közfoglalkoztatást biztosítunk, ugyanakkor olyan is van, akinek helyet adunk. Ez az épület is, ahol most vagyunk, így került a Halápon a Gyerekekért Közhasznú Egyesület használatába 2016-ban. Ez azt a célt szolgálja, hogy legyen egy hely, ahol össze tudnak jönni a halápi lakosok – mondta el Széles Diána.

Megtudtuk azt is, hogy 2019-ben változtattak a pályázati feltételeken – annak érdekében, hogy minél hasznosabban tudjanak segíteni a szervezeteknek. Tavaly a Civil, Kulturális, Ifjúsági és Sportalap jóvoltából 108 szervezet részesült támogatásban, ebben az évben pedig új elem is megjelent a kiírásban.

– Folyamatosan követjük a debreceni civil szervezetek igényeit; 2018-tól kérésükre már működési költségeket is finanszírozhatnak a civil alapból, idén pedig – tágítva a felhasználási lehetőséget – közfoglalkoztatottak alkalmazására is fordíthatják a megítélt forrást – fogalmazott Széles Diána alpolgármester. – A debreceni önkormányzat olyan egyesületeket szeretne támogatni, amelyek a közösségért, a debreceniekért dolgoznak. Nagyszerű példája ennek a sajtótájékoztató helyszínét adó Halápon a Gyermekekért Közhasznú Egyesület, amely hátrányos helyzetű családokon segít.

A 38,5 millió forint keretösszegű alapból finanszírozott támogatásokra április 26-ig lehet pályázni a civil.debrecen.hu oldalon. A sportfeladatok támogatásra 5 milliót különítettek el, mellyel a szabadidősport, valamint a nemzetközi és utánpótlásversenyek, olimpikonok felkészülésének segítése a cél.

Érezzék a törődést

2016 óta elérhető a Békessy Béla-sportösztöndíj, valamint a Cívis Talentum ösztöndíj, mindkettőre április 30-ig nyújtható be pályázat.

– Azért hoztuk létre ezeket az ösztöndíjakat, mert az látjuk, hogy Debrecenben nagyon sok fiatal tehetség van, szeretnénk éreztetni azt, hogy a város foglalkozik velük – hangsúlyozta az alpolgármester.

