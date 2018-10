A válogatott tagjaként nyert aranyat

Kálmán Gyöngyvér egyéniben a nyolcadik lett, csapatban pedig aranyérmes a zrenjanini kadet európai körversenyen.

A selejtezőket követően kiemeltként léphetett a főtáblára, ahol előbb Kollár Kincső, majd a bolgár Ermenkova Joanna ellen nyert. A nyolcaddöntőbeli Szarvas Rita elleni sikert követően jöhetett az elődöntő, melyben a fantasztikusan teljesítő, későbbi végső győztes Muhari Eszter ellen alul maradt. Ezzel Gyöngyvér a nyolcadik lett. Csapatban, a magyar korosztályos válogatott tagjaként is pástra lépett a Békessy Béla Vívó Klub tehetsége, aki Büki Lilivel, Muhari Eszterrel és Wetzker Laurával az oldalán meg is nyerte a küzdelmeket! Gyöngyvér most először képviselhette a nemzeti színeket.

Mikor teher van a vállán

– Egyéniben jó iramú meccset vívott Gyöngyvér a későbbi győztes Muhari Eszterrel az elődöntőbe jutásért. Csapatban is szépen teljesített, örülünk az eredményének, ugyanakkor a helyén kell kezelni ezt a sikert is. A célunk, hogy idővel a felnőtt válogatottban is ott lehessen, ugyanakkor ehhez végig kell járnia a lépcsőfokokat. Azért is jó, hogy az idősebbek között is sokszor indul, mert így nyomon tudjuk követni, éppen hol tart, és tudjuk, miben kell még előre lépnie. Ezúttal is sok értékes tapasztalattal gazdagodott, belekóstolhatott, milyen nyomás alatt, kiváló ellenfelekkel szemben vívni, milyen, mikor teher van a vállán, és nem a klubot képviselve, barátok között szerepel, hanem a nemzeti színekért kell küzdenie – értékelte tanítványa teljesítményét Serra Bendegúz, a Békessy szakmai igazgatója.

HBN

